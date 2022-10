Κλέφτες για κλάματα

Μια συμμορία κλεφτών συνελήφθη στη Τζόρτζια, αφού η αστυνομία ακολούθησε τα ίχνη από περιτυλίγματα γλυκών που άφησαν πίσω τους ένα ή περισσότερα μέλη της σπείρας. Τα συνολικά εννέα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται ότι διέρρηξαν πολλά σπίτια και οχήματα μεταξύ 4 και 7 Οκτωβρίου στην κομητεία Coweta -περίπου 30 μίλια έξω από την Ατλάντα, όπως δήλωσε η αστυνομία στην εφημερίδα Newman Times-Herald. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, η συμμορία περπατούσε μέσα από το δάσος για να φτάσει στα σπίτια και τα αυτοκίνητα που έβαζαν στόχο για διαρρήξεις.

Διέρρηξαν τουλάχιστον δύο σπίτια και πέντε οχήματα και έφυγαν με όπλα, μετρητά, εργαλεία και τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια έφερναν πίσω στο δάσος και τα έκρυβαν κάτω από σωρούς φύλλων. Ένα από τα αντικείμενα που έκλεψαν ήταν μια σακούλα με μίνι σοκολάτες Milky Way, δήλωσε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα ίχνη των πεταμένων συσκευασιών που βρήκαν στο δάσος, τα οποία τους οδήγησαν απευθείας στο σπίτι ενός από τους υπόπτους.

Candy trail sends seven to jail.

A trail of discarded candy wrappers led to the capture of seven people suspected of burglarizing homes and cars in the Welcome Road area between Oct. 4-7.https://t.co/U0s44B5QQl pic.twitter.com/ivyc19ASTp

