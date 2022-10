Ουγκάντα: Μαθητές τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας για την επέτειο του «ΟΧΙ»

Ημέρα γιορτής ήταν για εκατοντάδες μαθητές της Ουγκάντα η 28η Οκτωβρίου, που έκαναν παρέλαση και έψαλαν τον εθνικό ύμνο θέλοντας να τιμήσουν την ελληνική επέτειο του «Όχι». Η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα γιορτής για όλους τους Έλληνες, τόσο εντός επικράτειας όσο και εκτός. Όμως, για τον ορθόδοξο ιερέα Αντώνιο Μουτιάμπα, που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε φτωχά και ορφανά παιδιά, η επέτειος συμβολίζει τον αγώνα τον αδυνάτων κατά των ισχυρών, της δικαιοσύνης κατά της αδικίας και της δημοκρατίας κατά της τυραννίας, αξίες πανανθρώπινες και καθολικές. Όπως αναφέρει το greekreporter.com, ο ιερωμένος με τη σύζυγό του Χαριτίνη και τη στήριξη της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Καμπάλας, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για εκατοντάδες παιδιά.

🇬🇷 Young students in #Uganda sing the #GreekNationalAnthem commemorating #OxiDay in #Africa! Full story: https://t.co/DwtBlYxiPY pic.twitter.com/8po43GisE6

— Greek Reporter (@GreekReporter) October 28, 2022