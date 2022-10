Γκέι ζευγάρι αυτοκτόνησε: Έδωσε ένα τελευταίο φιλί και πήδηξε από γέφυρα

Ο Tigran και ο Arsen, γκέι ζευγάρι στην Αρμενία, αυτοκτόνησε πέφτοντας από γέφυρα, αφού αντάλλαξε ένα φιλί. Πριν αυτοκτονήσουν οι νεαροί δημοσίευσαν φωτογραφίες τους γράφοντας: «Happy End». Πήραμε μαζί την απόφαση να μοιραστούμε τις φωτογραφίες και να κάνουμε τα επόμενα βήματα». Σε μία από τις φωτογραφίες ανταλλάσσουν ένα φιλί και σε μια άλλη δείχνουν τις βέρες τους. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι γονείς των νεαρών δεν αποδέχθηκαν τη σχέση τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Arsen το έσκασε από το σπίτι του. Σύμφωνα με το Epress.am, ο ένας από τους νεαρούς ήταν 16-17 ετών, ο άλλος μερικά χρόνια μεγαλύτερος. Πριν την αυτοκτονία το ζευγάρι φέρεται να δέχθηκε απειλές.

Devastating news #Armenia: this young gay couple posted their pictures & committed suicide together by jumping from Davitashen bridge in #Yerevan.

'Happy end…we decided all our actions together' – they wrote in this last post.

Both of them very young.

Rest in peace angels 🙏 pic.twitter.com/dENfg4Y3I4

— 🎃sam martirosyan🕸️ (@sammartirosyan9) October 21, 2022