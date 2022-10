Την έσπρωξε από γκρεμό για να πάρει την ασφάλεια ζωής: Ισόβια στον 42χρονο Τούρκο

Ακόμη μια υπόθεση δολοφονίας σε βάρος γυναίκας έχει διαλευκανθεί και αποτελεί «γροθιά στο στομάχι». Ξετυχλίχθηκε το κουβάρι της νοσηρής υπόθεσης του 2018 στην Τουρκία και μαζί με την αποκάλυψη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης στον 40χρονο Τούρκο, Χακάν Αϊσάλ, που έσπρωξε την επτά μηνών έγκυο γυναίκα του από γκρεμό ύψους 300 μέτρων, αφότου πόζαραν για φωτογραφία selfie. H άτυχη 32χρονη Σεμρά πέθανε ακαριαία μετά το τραγικό γεγονός στην πόλη Μούγκλα, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη διάρκεια της δίκης, ο συζυγοκτόνος σκότωσε την έγκυο γυναίκα για να πάρει τα χρήματα από ένα συμβόλαιο που είχε υπογράψει και τον όριζε μοναδικό δικαιούχο του ποσού της ασφάλειας ζωής της 32χρονης. Άσκησε στη συνέχεια έφεση επικαλούμενος λόγους ψυχικής διαταραχής, ωστόσο οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι είναι καλά στην υγεία του. Αυτό σημαίνει ότι ο καταδικασθείς θα μείνει τουλάχιστον 30 χρόνια στη φυλακή και μετά θα μπορέσει να ασκήσει έφεση για αποφυλάκιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χακάν Αϊσάλ και η άτυχη Σεμρά βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές τον Ιούνιο του 2018, όταν – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – ο πρώτος έδωσε τέλος με προμελετημένο και απίστευτα ωμό τρόπο στην ζωή της δεύτερης. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από δύο χρόνια από το συμβάν προκειμένου ο Χακάν Αϊσάν να συλληφθεί και να ασκηθεί δίωξη εναντίον του. Στο εν λόγω κλιπ εμφανίζεται από σχετικά μεγάλη απόσταση ο Χακάν Αϊσάλ να κατεβαίνει μαζί με τη σύζυγό του το κακοτράχαλο έδαφος στον γκρεμό, κρατώντας μάλιστα την 7 μηνών έγκυο Σεμρά από το χέρι προκειμένου να μην πέσει.

Το γεγονός ότι ο τουρίστας θυμήθηκε ότι είχε καταγράψει το ζευγάρι πριν από δυο χρόνια δικαιολογείται από το γεγονός ότι του είχαν τραβήξει την προσοχή, καθώς ο άνδρας έδειχνε να φέρεται περίεργα! Το άτομο που τράβηξε το βίντεο είπε μάλιστα ότι του είχε δημιουργηθεί ανησυχία κοιτάζοντάς τους ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι κακό, όπως π.χ. να κατέληγε ο ένας από τους δυο στο κενό.

Final moments of pregnant wife 'pushed to her death by husband after he duped her into posing for selfie on cliff-edge'

Hakan Aysal, 40, allegedly threw his wife Semra Aysal off cliff in Mugla, Turkey

Claimed he lured seven-month pregnant wife to pose for a selfie on cliff-edge pic.twitter.com/Pv2Rs94hri

