Tik Tok challenge: 4 έφηβοι σκοτώθηκαν για μια “πρόκληση”

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα social media και συγκεκριμένα το Tik Tok, με τις γνωστές προκλήσεις μεταξύ των χρηστών να έχουν οδυνηρές συνέπειες. Το γνωστό στις ΗΠΑ «Kia challenge» του Tik Tok, που ενθαρρύνει τους χρήστες να κλέψουν οχήματα Kia και Hyundai, αποδείχθηκε άκρως επικίνδυνο, καθώς ευθύνεται για ένα ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις από τους έξι εφήβους που επέβαιναν σε όχημα, σκοτώθηκαν -μεταξύ τους και μια νεαρή μητέρα- σε τροχαίο δυστύχημα όταν το κλεμμένο «ΚΙΑ» στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, εκτινάσσοντας τους ίδιους και έναν ακόμη επιβάτη.

Τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος για χάρη ενός… challenge είναι ο 19χρονος Μάρκους Γουέμπστερ, η 17χρονη Σουάζιν Σουλαντλ, ο 16χρονος Κέβιν Πέιν και η 14χρονη Αναέ Χάρπερ, ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο 16χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο, ενώ ακόμη ένα 14χρονο κορίτσι νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει κίνδυνο. Η νεαρή μητέρα, Αναέ επρόκειτο να γιορτάσει τα 15α γενέθλιά της την 1η Νοεμβρίου, γι’ αυτό η οικογένειά της μέσω του GoFundMe καλεί τους χρήστες να προσφέρουν ότι μπορούν, προκειμένου να μπορέσουν να φροντίσουν το μωράκι του θύματος. Ο οδηγός του Kia, το οποίο δηλώθηκε ως κλεμμένο το βράδυ της Κυριακής, κατηγορείται έκτοτε για μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχήματος και εγκληματική κατοχή κλοπιμαίων και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου το Νοέμβριο.

4 teens killed in Buffalo car crash while attempting the viral TikTok “Kia challenge” 🤯😳 pic.twitter.com/vWiPSimlOM

— Daily Loud (@DailyLoud) October 26, 2022