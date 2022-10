Ρίσι Σούνακ – πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας: Πανηγυρισμοί από τους Τόρις στη Βουλή

Εδώ και λίγα λεπτά ο Ρίσι Σούνακ είναι με τον πλέον επίσημο τρόπο ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αφού η Penny Mordaunt αποχωρεί από την κούρσα για την ηγεσία των Τόρις και υποστηρίζει τον Sunak. Ακούστηκαν δυνατές επευφημίες και χτυπήματα στα τραπέζια από τους Συντηρητικούς βουλευτές στην αίθουσα, καθώς ο Sir Graham Brady ανακοίνωσε ότι έλαβαν μόνο μία υποψηφιότητα για τον νέο αρχηγό του κόμματος. Ως εκ τούτου, δήλωσε ότι ο Ρίσι Σούνακ είναι ο επόμενος αρχηγός του κόμματος και είπε ότι θα απευθυνθεί στους βουλευτές των Τόρις σύντομα.

Ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών θα είναι ο διάδοχος της Λιζ Τρας στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και καλείται να επαναφέρει την κανονικότητα σε μία χώρα που βρέθηκε σε πολιτική δίνη το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας των επιλογών της προκατόχου του. Ο κ. Σουνάκ τις επόμενες ώρες θα έχει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ προκειμένου να αναλάβει και επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Παράλληλα γίνεται ο νεότερος και πρώτος μη λευκός ένοικος στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων, η Πένι Μόρντοντ υποχώρησε την τελευταία στιγμή – ανοίγοντας τον δρόμο στον Ρίσι Σούνακ να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Τι λέει στο μήνυμά της:

«Το Κόμμα μας είναι το μέλος μας. Είτε είμαστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ακτιβιστές ή υποστηρικτές. Όλοι έχουμε μερίδιο στο ποιος είναι ο αρχηγός μας. Είναι πρωτόγνωρες εποχές. Παρά το συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα για την κούρσα της ηγεσίας, είναι σαφές ότι οι συνάδελφοι αισθάνονται ότι χρειαζόμαστε βεβαιότητα σήμερα. Πήρα αυτή την απόφαση καλόπιστα για το καλό της χώρας.

Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η πρόταση έχει δοκιμαστεί δίκαια και διεξοδικά από τη συμφωνηθείσα διαδικασία του 1922. Ως αποτέλεσμα, επιλέξαμε τώρα τον επόμενο πρωθυπουργό μας. Αυτή η απόφαση είναι ιστορική και δείχνει, για άλλη μια φορά, τη διαφορετικότητα και το ταλέντο του κόμματός μας. Ο Ρίσι έχει την πλήρη υποστήριξή μου. Είμαι περήφανη για την εκστρατεία που διοργανώσαμε και ευγνώμων σε όλους εκείνους, σε όλες τις πλευρές του κόμματός μας, που με υποστήριξαν. Όλοι το οφείλουμε στη χώρα, ο ένας στον άλλον και στον Ρίσι να ενωθούμε και να εργαστούμε μαζί για το καλό του έθνους. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει».

Εν τω μεταξύ ράλι καταγράφουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, εν μέσω των καταιγιστικών πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες ακολουθούν την παραίτηση της Λιζ Τρας από τον πρωθυπουργικό θώκο. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά ακόμα και στο ενδεχόμενο της πρωθυπουργοποίησης του Ρίσι Σούνακ με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, όπως αναφέρει το newmoney.gr, να βρίσκονται σε καθοδική τροχιά, μειώνοντας αισθητά το κόστος δανεισμού του βρετανικού κράτους.

Είναι ενδεικτικό ότι λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της ανάληψης της ηγεσίας των Τόρις από τον Σούνακ, η απόδοση των 10ετών τίτλων υποχωρεί κατά 9 μονάδες βάσης και «πέφτει» κάτω του ψυχολογικού ορίου του 4% (ανέρχεται στο 3,958%), ενώ η απόδοση των 2ετών τίτλων σημειώνει κάμψη κατά 17 μονάδες βάσης και κατέρχεται στα επίπεδα του 3,5%. «Οι αγορές εμπιστεύονται τις δημοσιονομικές στρατηγικές του Σούνακ» τονίζει ο Πούτζα Κούμρα, αναλυτής της Toronto-Dominion Bank. «Με έναν δημοσιονομικά συντηρητικό πρωθυπουργό, το μέγεθος της σύσφιγξης που απαιτείται από την κεντρική τράπεζα επίσης μειώνεται» προσθέτει, αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ας σημειωθεί ότι εφόσον η δημοσιονομική πολιτική παραμείνει σφιχτή, τότε καθίσταται πιο εύκολη η αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού (10,1% τον Σεπτέμβριο), επιτρέποντας στην κεντρική τράπεζα να μην προχωρήσει σε διαδοχικές και μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων (ήδη βρίσκονται στο 2,25%), οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», o Μπόρις Τζόνσον πήρε την μεγάλη απόφαση να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το προεδρικό χρίσμα των Συντηρητικών όταν συνειδητοποίησε ότι δεν έχει διασφαλίσει την ενότητα του κόμματος. Ωστόσο, νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι ο «BoJo» έκανε πίσω όταν η Πένι Μόρνταντ, η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Βρετανίας και η μόνη αντίπαλος του μεγάλου φαβορί για να ηγηθεί της χώρας, Ρίσι Σούνακ, απέρριψε την πρότασή του.

Ο πρώην ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», πρότεινε στην Πένι Μόρνταντ ένα νευραλγικό υπουργείο στην κυβέρνησή του κι εκείνη έσπευσε ευγενικά να του αρνηθεί. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα με τον Τζόνσον να παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από την κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών.

