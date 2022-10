Terrifier 2: Η ταινία τρόμου που προκαλεί λιποθυμίες

Η ταινία «Terrifier 2» σημείωσε μια απροσδόκητη εισπρακτική επιτυχία αυτή την περίοδο του Halloween στο εξωτερικό. Η σκοτεινή συνέχεια του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Damien Leone, μετά την επιτυχία του 2016 (Terrifier) με τον δολοφονικό κλόουν, έχει σοκάρει το κοινό και, όπως φαίνεται, πρέπει κάποιος να έχει πολύ γερό στομάχι για να την παρακολουθήσει. Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι η ταινία έχει προκαλέσει τόσο τρόμο σε διάφορους θεατές, που τους έκανε να φύγουν από τον κινηματογράφο πριν καν τελειώσει, να λιποθυμήσουν ή να κάνουν εμετό στη μέση της ταινίας.

Φωτογραφίες θεατών σε αναπηρικά καροτσάκια που ζητούν ιατρική βοήθεια έξω από μια προβολή του «Terrifier 2» έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας την ταινία-θρίλερ σε κάτι σαν δοκιμασία αντοχής για τους οπαδούς των ταινιών τρόμου. Στην περίπου δυόμισι ωρών ταινία, η οποία είναι γεμάτη με αίμα, σοκαριστικές σκηνές και αγριότητα, βλέπουμε τον Art, τον κλόουν, να επιστρέφει στο Miles County και να τρομοκρατεί την πόλη τη μέρα του Halloween. Συγκεκριμένα, το Terrifier 2 ακολουθεί τον Art the Clown (David Howard Thornton) καθώς «επιστρέφει στη δειλή πόλη Miles County, όπου στοχεύει μια έφηβη κοπέλα και τον μικρότερο αδελφό της τη νύχτα του Halloween», αφού «αναστήθηκε από μια σκοτεινή οντότητα», σύμφωνα με τη σύνοψη στο IMDb.

«Ο τύπος πίσω μου λιποθύμησε και έπεσε στην καρέκλα μου, ένας άλλος έφυγε γιατί δεν ένιωθε καλά όπως τον άκουσα να λέει και, βγαίνοντας από την πόρτα του κινηματογράφου, άκουσα έναν τύπο να ξερνάει δυνατά στην τουαλέτα», έγραψε ένας χρήστης του Twitter για την ταινία στις 7 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς την «ένα καταπληκτικό αιματηρό χάος». Ένας άλλος μοιράστηκε μια φωτογραφία από τον κινηματογράφο που έδειχνε το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να περιποιείται ένα άτομο, γράφοντας: «#Terrifier2: Ο φίλος μου λιποθύμησε και το θέατρο κάλεσε ασθενοφόρο. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα…».

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4

— Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022