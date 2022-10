Τζόρτζια Μελόνι – Ιταλία: Συγχαρητήρια μηνύματα μετά την ορκωμοσία της

Η Τζόρτζια Μελόνι είναι και επίσημα η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας και λαμβάνει τα πρώτα συγχαρητήρια μηνύματα από τους ηγέτες του κόσμου. Η ορκωμοσία της Μελόνι στο προεδρικό μέγαρο Κυρινάλιο έχρησε και επίσημα πρωθυπουργό την Ιταλίδα πολιτικό και κατέφθασαν τα πρώτα συγχαρητήρια μηνύματα από ηγέτες του εξωτερικού.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Τζόρτζια Μελόνι για τον διορισμό της ως πρωθυπουργού της Ιταλίας, την πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση.

Βασίζομαι και προσβλέπω σε εποικοδομητική συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού».

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her appointment as Italian Prime Minister, the first woman to hold the post.

I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022