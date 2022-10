Γραμμή Βάγκνερ Ρωσία: Οι Ρώσοι μισθοφόροι έφτιαξαν αντιαρματική οχύρωση στην Ουκρανία

Στην κατασκευή αντιαρματικής οχύρωσης μήκους σχεδόν δύο χιλιομέτρων προχώρησαν ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες της Maxar Technologies, σύμφωνα με το CNN.

H αντιαρματική οχύρωση κοντά στην κατεχόμενη πόλη Χίρσκε της Ουκρανίας περιλαμβάνει τέσσερις σειρές από τσιμεντένιες πυραμίδες και μια τάφρο πίσω τους, που οι ρωσικές δυνάμεις ελπίζουν ότι θα ανακόψουν την προέλαση ουκρανικών αρμάτων μάχης και άλλων οχημάτων. Η κατασκευή της τάφρου, όπως δείχνουν άλλες δορυφορικές φωτογραφίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, έγινε σε δύο φάσεις – το πρώτο τμήμα της άρχισε να κατασκευάζεται στις 25 Σεπτεμβρίου και το δεύτερου κάπου ανάμεσα στις 30 Σεπτεμβρίου και τις 5 Οκτωβρίου.

Δύο ρωσικά ΜΜΕ έχουν βαφτίσει «γραμμή Wagner» την οχύρωση, αναφερόμενα στη μισθοφορική ρωσική οργάνωση Wagner Group, σύμφωνα με το CNN, που σημειώνει πάντως ότι τα έργα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην απόκρουση μιας κατά μέτωπο επίθεσης, αλλά όχι και στην παράκαμψή της από τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς έχει μήκος κοντά στο 1,6 χλμ. Ρωσικό ταμπλόιντ δημοσίευσε προ ημερών χάρτη υποστηρίζοντας ότι οι μισθοφόροι του Wagner Group θα συνεχίσουν την επέκταση της οχύρωσης μέχρι να φθάσει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα σε μια γραμμή περίπου 217 χλμ., αλλά από την ανάλυση πρόσθετων δορυφορικών φωτογραφιών που έκανε το CNN δεν προκύπτει περαιτέρω κατασκευή.

MAXAR published satellite imagery of Russian Wagner defensive line in Donbas.

The length of the line is now ~1,6km out of ~200km planed pic.twitter.com/3rClhl8E2b

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 21, 2022