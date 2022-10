Αντετοκούνμπο NBA Μπακς: Το double double του Γιάννη κόντρα στους Σίξερς

Σπουδαία νίκη σημείωσαν οι Μπακς στην πρεμιέρα τους στο ΝΒΑ, καθώς «πέρασαν» από τη Φιλαδέλφεια κερδίζοντας τους Σίξερς με 90-88. Ανtίθετα, αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα για τους γηπεδούχους, που αποδοκιμάστηκαν από το κοινό τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Πατ Κόνατον, Κρις Μίντλετον, Τζο Ινγκλς, και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (8/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/5 βολές), 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπρουκ Λόπεζ με 17 πόντους (4/12 τρίποντα) αλλά και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Τζοέλ Εμπίιντ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το ματς, για την απόδοση των Μπρουκ Λόπεζ και Γουες Μάθιους, ενώ όσον αφορά στον εαυτό του, τόνισε ότι χρειάζεται χρόνο για να βρεθεί στο επίπεδο που θέλει, αλλά στόχος του είναι να παίξει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί, όταν αυτό, θα έχει σημασία. Δήλωσε μάλιστα: «Σπουδαία νίκη για την ομάδα μας. Νομίζω ότι όλοι παίξαμε ομαδικά για 48 λεπτά. Δεχθήκαμε μόλις 88 πόντους, η άμυνά μας ήταν απίστευτη, ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν παντού, δυσκόλεψε τον Εμπίντ και έκανε δύσκολη την ζωή για όλους. Ήταν μία καλή νίκη για εμάς και ελπίζω να πάρουμε μομέντουμ για την συνέχεια».

