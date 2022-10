Ρωσία – πόλεμος: 4χρονα σε νηπιαγωγείο «εκπαιδεύονται» σε καλάσνικοφ

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες στις οποίες ο προερχόμενος από το κίνημα Combat Brotherhood Pavel Firsov επιδεικνύει σε παιδιά νηπιαγωγείου στη Ρωσία, ένα AK – 47 και έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων. Μάλιστα ο Firsov που είναι μέλος κινήματος που υποστηρίζει το Κρεμλίνου όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα είναι ντυμένος με στολή παραλλαγής. Τα μικρά παιδιά στο Κορόλεφ κοντά στη Μόσχα διδάχθηκαν, τις «ιδιότητες που διακρίνουν έναν αληθινό υπερασπιστή της πατρίδας». Ο Firsov είναι «βετεράνος των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ωστόσο η επίδειξη δεν φαίνεται να άρεσε σε πολλούς χρήστες των social media οι οποίοι σχολίασαν το συγκεκριμένο γεγονός. «Κατάλαβα καλά ότι ένας μαχητής έφερε ένα πολυβόλο και έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων στο νηπιαγωγείο;» διερωτήθηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε πως «όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία ήρθε ο παππούς κάποιου φορώντας μετάλλια και μας είπε ότι ο πόνος είναι τρομακτικός. Μας είπε πόσο υπέροχο πράγμα είναι η νίκη και θα πρέπει να αγαπάμε την παγκόσμια ειρήνη. Δεν θυμάμαι τίποτε για όπλα. Τώρα λένε σε χαρούμενα παιδάκια πως να χρησιμοποιούν όπλα για να σκοτώσουν τους κακούς ανθρώπους».

⚡⚡⚡Nothing special, just a Russian killer brought an RPG to the children in the kindergarten and shows how to kill other people correctly.

The terminally ill… 🤢🤮🤕#NAFO #NAFOfellas, what do you think? pic.twitter.com/3umYnAJ3AT

— MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) October 19, 2022