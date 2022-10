Παραίτηση Λιζ Τρας: Ο Μπόρις Τζόνσον σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά την πρωθυπουργία

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος για να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας, η οποία δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι παραιτείται, ανέφεραν οι Times. «Λαμβάνει εισηγήσεις και λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι θέμα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανέλαβε τα ηνία της Βρετανίας τον Ιούλιο του 2019 αφού αναδείχθηκε νικητής σε ψηφοφορία για την ηγεσία των Τόρις και εν συνεχεία κατήγαγε μία ιστορική συντριπτική νίκη στις εκλογές πέντε μήνες μετά. Κέρδισε τις εκλογές με τη δέσμευση να «ολοκληρώσει το Brexit», αλλά η κυβέρνησή του βρέθηκε στη δίνη σκανδάλων τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων μια αστυνομική έρευνα για το partygate στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του lockdown.

