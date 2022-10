Βρετανός παιδόφιλος Κως: Σάλος για απόφαση δικαστηρίου

Μια προκλητική για το δημόσιο αίσθημα απόφαση έλαβαν τα βρετανικά δικαστήρια. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν η Telgraph, το BBC και ο Independent, o 48χρονος Μάθιου Τόμσον, πρόκειται να πετάξει για την Κω για διακοπές μιας εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι είναι αντιμέτωπος με πιθανή ποινή φυλάκισης για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα παιδιών. Ο δικαστής Jonathan Gibson, ο οποίος προήδρευσε της υπόθεσης στο Bradford Crown Court, χαρακτήρισε το αδίκημα “εξαιρετικά σοβαρό” αφού ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε συνολικά δέκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση και λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιών.

Ωστόσο, συμφώνησε να επιτραπεί στον Τόμσον, από το Barnsley, να κάνει τις διακοπές του στην Κω, για την οποία αναχωρεί σήμερα και θα επιστρέψει στην Βρετανία στις 27 Οκτωβρίου. Μετά την αίτηση, ο δικαστής Γκίμπσον είπε στον Τόμσον: «Έχετε δηλώσει ένοχος και φυσικά θα λάβετε τη δέουσα αναγνώριση για την ενοχή σας εν ευθέτω χρόνω όταν καταδικαστείτε. Ήσασταν με εγγύηση και δεν πρόκειται να την ανακαλέσω απλώς και μόνο επειδή ήσασταν τίμιος, ειλικρινής και παραδεχτήκατε την ενοχή σας». Να σημειωθεί τέλος ότι ο δικαστής έθεσε όρο στον Τόμσον να παρουσιαστεί στην αστυνομία στις 28/10 προκειμένου να πιστοποιήσει ότι όντως επέστρεψε στην Αγγλία.

This man admitted guilty to ten charges, including sexually abusing two girls and taking indecent photographs of a child.

Judge lets him go on a sunny vacation before sentencing, because… paedophiles never reoffend and Kos is child-free?

https://t.co/IWWZe2M0wz

— Dr. Ann Olivarius (@AnnOlivarius) October 19, 2022