Μαραντόνα – Μουντιάλ 1986: Η ιστορική φανέλα του σε εκθεσιακό χώρο

Τριάντα έξι χρόνια αφότου ο Ντιέγκο Μαραντόνα οδήγησε την Αργεντινή στη νίκη επί της Γερμανίας και στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πόλη του Μεξικού, η εμφάνιση που φορούσε στον ιστορικό αγώνα επέστρεψε στην πατρίδα του. Ο Γερμανός Λόταρ Ματέους, ο οποίος αντάλλαξε φανέλες με τον Μαραντόνα, δώρισε τη φανέλα στην πρεσβεία της Αργεντινής στη Μαδρίτη τον Αύγουστο και σήμερα (19/10) παραδόθηκε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (AFA) από τον συλλέκτη Μαρσέλο Ορντάς.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω, Μαρσέλο, που μας έφερες αυτή την εμφάνιση. Μια σημαντική φανέλα για όλο το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Αυτή η φανέλα μας επέτρεψε να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον όταν κερδίσαμε τον τίτλο στο Μεξικό», δήλωσε ο πρόεδρος της AFA, Κλαούντιο Τάπια, προσθέτοντας: «Η αξία αυτής της εμφάνισης σημαίνει πολλά για τη χώρα μας και την ιστορία μας». Η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου του 1986, απέναντι στην Αγγλία, όταν και σημειώθηκε το διάσημο «χέρι του Θεού», πουλήθηκε έναντι 7,14 εκατομμυρίων λιρών (ρεκόρ) σε δημοπρασία, τον Μάιο.

The shirt of Diego Maradona used in the 1986 World Cup final returned to the country. Very soon everyone will be able to afford to see this. pic.twitter.com/YYjQS6ZyeV

