Στρατιωτικός νόμος Ουκρανία: Τι αλλάζει στις προσαρτημένες περιοχές

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε πριν από λίγο την επιβολή στρατιωτικού νόμου, από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία. Mιλώντας συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι ο στρατιωτικός νόμος θα ισχύσει στις περιφέρειες του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. «Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, καθώς και στις περιοχές της Χερσώνας και Ζαπορόζια, πριν γίνουν μέρος της Ρωσίας, υπήρχε καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Και τώρα πρέπει να επισημοποιήσουμε αυτό το καθεστώς εντός του πλαισίου της ρωσικής νομοθεσίας.

Putin has begun speaking. He is announcing the introduction of martial law in the four regions that were "annexed" from Ukraine.

Ως εκ τούτου, υπέγραψα ένα διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε αυτές τις τέσσερις συνιστώσες οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα σταλεί αμέσως για έγκριση στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας», είπε ο Πούτιν. Υποστήριξε δε ότι τα μέτρα που διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής για να υποστηρίξουν αυτό που η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. «Εργαζόμαστε για την επίλυση πολύ περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας εργασιών για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τη Ρωσία, το μέλλον του λαού μας», είπε ο Πούτιν.

Συμπλήρωσε δε πως όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκαταστάσεων. Ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συστήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί με τις περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ενώ εξέδωσε και διάταγμα που περιορίζει την κίνηση από και προς οκτώ περιοχές που γειτνιάζουν με την Ουκρανία. Τα μέτρα ισχύουν για τις νότιες περιοχές Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk και Rostov, που βρίσκονται όλες κοντά στην Ουκρανία, και τα εδάφη της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, τα οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014. Νωρίτερα, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής της Χερσώνας, Βολοντίμιρ Σάλντο, ανακοίνωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας συγκροτούν δυνάμεις για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση και τα ρωσικά στρατεύματα έχουν σχηματίσει μια ομάδα για να την αποκρούσουν. Για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής αποφασίστηκε η μετακίνησή τους στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022