Μια θεαματική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας… από αθλητές του παρκούρ!

Με την ενεργειακή κρίση να αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα του χειμώνα στην Ευρώπη, ορισμένοι αθλητές του παρκούρ από το Παρίσι έχουν βρει θεαματικούς τρόπους για να σβήνουν τα φώτα καταστημάτων που δε χρειάζονται. Ο 21χρονος Hadj Benhalima αφού έκανε μερικά βήματα πίσω για να πάρει φόρα όρμησε προς το κτίριο, έσπρωξε τον τοίχο με το πόδι του, ανέβηκε προς τα πάνω και άπλωσε το χέρι του. Στο αποκορύφωμα του άλματός του, έκλεισε έναν διακόπτη φωτισμού, σε ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων από το έδαφος. Ένας ήχος «κλικ» ακούστηκε και τα λαμπερά φώτα ενός κουρείου έσβησαν αμέσως. Αμέσως, οι φίλοι του Benhalima άρχισαν να τον επευφημούν φωνάζοντας. Επρόκειτο για τον δεύτερο διακόπτη που έσβησε σε μια πρόσφατη νυχτερινή βόλτα στις ακριβές γειτονιές του Παρισιού. Θα ακολουθούσαν πολλές ακόμη βόλτες, όπως αναφέρει.

«Lights Off»

Τα τελευταία δύο χρόνια, ομάδες νεαρών αθλητών του παρκούρ εξασκούνται σε μεγάλες γαλλικές πόλεις σβήνοντας τις επιγραφές καταστημάτων τη νύχτα, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τη φωτορύπανση και να εξοικονομήσουν ενέργεια. Αυτές οι λεγόμενες επιχειρήσεις «Lights Off» έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη απήχηση τους τελευταίους μήνες, καθώς η Γαλλία έχει ξεκινήσει προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας. Στο Παρίσι, τα μοναδικά μνημεία-ορόσημά της πόλης ήδη σκοτεινιάζουν νωρίτερα από το συνηθισμένο αλλά πολλές επιγραφές καταστημάτων παραμένουν αναμμένες όλη τη νύχτα.

«Ο καθένας μπορεί να συμβάλει με τον δικό του τρόπο» στην εξοικονόμηση ενέργειας, δήλωσε ο Kevin Ha, επικεφαλής της ομάδας «On The Spot Parkour» με έδρα το Παρίσι, που αριθμεί περίπου 20 μέλη. Ορισμένες φανταχτερές περιοχές, όπως τα Ηλύσια Πεδία, αποτελούν ιδανική «παιδική χαρά» για την ομάδα. Περπατώντας στη λεωφόρο, έσβησαν μία προς μία τις πινακίδες των πολυτελών καταστημάτων: «Κλικ». Louis Vuitton. «Κλικ». Longchamp. «Κλικ» Rolex. «Έχουν δίκιο που αναλαμβάνουν δράση», δήλωσε ο Dan Lert, αντιδήμαρχος του Παρισιού αρμόδιος για το περιβάλλον. Ο Dali Debabeche, ένα άλλο μέλος του On The Spot, δήλωσε ότι αυτές οι νυχτερινές βόλτες του επέτρεψαν να βελτιώσει τις ικανότητές του στο παρκούρ, ενώ παράλληλα «στέλνει ένα μήνυμα» για την προστασία του περιβάλλοντος. «Με ένα σμπάρο, δυο τρυγώνια», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από New York Times