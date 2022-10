Κυκλώνας Ίαν Κούβα: Οι ΗΠΑ προσφέρουν βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων στην Αβάνα

Η Ουάσιγκτον έκανε γνωστό χθες Τρίτη πως θα χορηγήσει κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων στην Αβάνα, με την κυβέρνηση της Κούβας να ανακοινώνει πως αποδέχεται την πρωτοβουλία αυτή των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στους κουβανούς πολίτες «κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια» μέσω της USAID, της υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη, και «έμπιστων διεθνών εταίρων», που θα συνεργαστούν απευθείας με κοινότητες οι οποίες υπέστησαν καταστροφές από τον κυκλώνα, διευκρίνισε ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ΗΠΑ», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Twitter ο κουβανός ΥΠΕΞ, ο Μπρούνο Ροδρίγκες. Αυτά τα δύο εκατομμύρια δολάρια θα «συνεισφέρουν στις προσπάθειές μας για την ανοικοδόμηση και την υποστήριξη» των πολιτών που επλήγησαν από τον κυκλώνα, πρόσθεσε. Ο κυκλώνας Ίαν χτύπησε τη νήσο της Καραϊβικής στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ βύθισε την Κούβα στο σκοτάδι. Κατόπιν έπληξε τις ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους σε πολιτείες του αμερικανικού Νότου, κυρίως στη Φλόριντα. Οι σχέσεις με την Κούβα παραμένουν εξαιρετικά λεπτό ζήτημα από πολιτική άποψη στις ΗΠΑ, που φιλοξενούν μεγάλη κοινότητα κουβανών εξόριστων, ειδικά στη Φλόριντα.

The U.S. is offering $2 million in emergency aid to the people of Cuba in the wake of the devastation caused by Hurricane Ian. The offer is unusual but not unprecedented after years of tension between the two countries. https://t.co/30NtM6omHi

— The Associated Press (@AP) October 19, 2022