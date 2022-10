Έμιλι Ραταϊκόφσκι σχέση: Παθιασμένα φιλιά στη Νέα Υόρκη

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σύντροφό της και αυτός δεν είναι ο Μπραντ Πιτ. Το 31χρονο μοντέλο… συνελήφθη από τους φωτογράφους της Daily Mail να φιλάει με πάθος έναν άντρα, αγνώστων προς το παρόν στοιχείων, κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής βραδιάς στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή – τρεις μήνες μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ.

Το μοντέλο έδειχνε πιο χαρούμενο από ποτέ καθώς φιλούσε στα χείλη τον γκριζομάλλη άνδρα.

EXCLUSIVE: Emily Ratajkowski KISSES handsome mystery man in NYC as she quashes THOSE Brad Pitt romance rumors https://t.co/wUvjPVCjU2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2022