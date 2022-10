Ελένα Κρίστενσεν Instagram: Το διάσημο μοντέλο θυμήθηκε το παρελθόν

Η Έλενα Κρίστενσεν έχει μια πολύ πετυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ, η οποία μετρά πάνω από 30 χρόνια, ξεκινώντας από το 1986, όταν κέρδισε τον τίτλο της Μις Δανία. Ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα του πλανήτη θέλησε να γυρίσει για λίγο πίσω το ρολόι και ανέβασε φωτογραφίες της από τα παλιά. Η 52χρονη καλλονή ανέβασε τρεις throwback φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μαυρο μπικίνι.

Μιλά δανέζικα, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, ενώ το 1986, σε ηλικία 17 ετών, κατέκτησε τον τίτλο Μις Δανία και εκπροσώπησε τη χώρα της στα Miss Universe, και στα 18 της συμμετείχε στον διαγωνισμό Look of the Year. Στα 19 της ξεκίνησε με οτοστόπ για το Παρίσι, με τους γονείς της να αντιδρούν σε αυτή της την απόφαση, αλλά η ίδια από μικρή ήξερε να ακολουθεί τα «θέλω» της χωρίς συμβιβασμούς. Εχοντας μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο, το μόνο που ήθελε ήταν να βρει μια δουλειά για το χαρτζιλίκι της και μετά να συνεχίσει τα ταξίδια της.

Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφίζεται για το γαλλικό «Elle» από τον διάσημο φωτογράφο Πίτερ Λίντμπεργκ. Η φωτογράφηση αυτή λειτούργησε ως προπομπός για να σκαρφαλώσει στο Δωδεκάθεο του μόντελινγκ. Αυτή είναι η στιγμή που την προσέχει ο μεγάλος Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος της άνοιξε διάπλατα την πόρτα του οίκου Chanel και έκτοτε μεσουράνησε στον χώρο του μόντελινγκ.

