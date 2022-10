Νεϊμάρ δίκη: Κινδυνεύει με ποινή πενταετούς φυλάκισης εξαιτίας της μεταγραφής του στη Μπαρτσελόνα

Ο Νεϊμάρ έφθασε σήμερα το πρωί, στο δικαστήριο της Βαρκελώνης ντυμένος με μαύρο κοστούμι και φορώντας γυαλιά ηλίου και συνοδευόταν από τους γονείς του, επίσης κατηγορούμενους στην υπόθεση. Το αποκορύφωμα αυτής της δίκης αναμένεται αύριο Τρίτη με την ακρόαση του Νεϊμάρ. Σήμερα, μετά από λιγότερο από δύο ώρες ακρόασης, ο παίκτης, ο οποίος έφυγε από τη Μπαρτσελόνα με εντυπωσιακό τρόπο το 2017 για την Παρί Σεν Ζερμέν, αποχώρησε από την αίθουσα, με τους δικηγόρους του να υποστηρίζουν ότι έπρεπε να ξεκουραστεί αφού έπαιξε χθες το βράδυ εναντίον της Μαρσέιγ στο Parc des Princes, σε μια συνάντηση όπου έλαμψε πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ για τους Παριζιάνους (1-0).

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος υποστηρίζει τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου για τις προεδρικές εκλογές στη χώρα του και θα ηγηθεί της «Seleçao» στην προσπάθεια για την κατάκτηση ενός έκτου Μουντιάλ, κατηγορείται για διαφθορά από τον εισαγγελέα, και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δύο ετών και 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, σε αυτή τη δίκη που πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων είναι οι, πρώην πρόεδροι της Μπαρστελόνα, Σάντρο Ροσέλ, για τον οποίο η εισαγγελία ζήτησε φυλάκιση πέντε ετών, και ο Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, καθώς και ο πρώην παράγοντας της Σάντος, Οντίλιο Ροντρίγκεζ Πίλιο. Οι άλλοι κατηγορούμενοι είναι τρία νομικά πρόσωπα, Μπαρτσελόνα, Σάντος και η εταιρεία που ιδρύθηκε από τους γονείς του παίκτη για να διαχειριστεί την καριέρα του.

Η εισαγγελία κάλεσε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ να καταθέσει, ο οποίος θα παρέμβει μέσω βίντεο για να εξηγήσει πώς η μυστική συμφωνία της Μπαρτσελόνα το 2011 με τον παίκτη «επιβάρυνε» τη μεταγραφική περίοδο εμποδίζοντας άλλους συλλόγους να παλέψουν για την απόκτησή του. Αυτή η ακρόαση, που αναμένεται ως ένα άλλο σημαντικό σημείο της δίκης, έχει επίσης προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, αλλά το πρόγραμμα της δίκης ενδέχεται να αλλάξει. Η βραζιλιάνικη επενδυτική εταιρεία DIS, κάτοχος τότε του 40% των οικονομικών δικαιωμάτων του παίκτη, είναι αυτή που έφερε την υπόθεση στο δικαστήριο το 2015.

