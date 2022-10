Μπενζεμά – Χρυσή Μπάλα 2022: Στον Γάλλο επιθετικό το βραβείο του καλύτερο παίκτη στον κόσμο

Στον Καρίμ Μπενζεμά απονεμήθηκε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το 2022, το οποίο κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Γάλλος φορ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το μεγάλο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα της φετινής χρονιάς, κάτι που επιβεβαιώθηκε. Η σπουδαία πορεία του 34χρονου την προηγούμενη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, παίρνοντας το βραβείο από τα χέρια του συμπατριώτη του και κάτοχο του τίτλου το 1998, Ζινεντίν Ζιντάν. Μάλιστα, ο Ζιντάν ήταν ο αμέσως προηγούμενος Γάλλος που κατάφερε να βάλει στη συλλογή του το συγκεκριμένο βραβείο. Με τη φανέλα της Ρεάλ την αγωνιστική περίοδο 2021-22 μέτρησε συνολικά 46 εμφανίσεις, 44 γκολ και 15 ασίστ. Με τη «βασίλισσα» κατέκτησε το Champions League, το πρωτάθλημα και το Super Cup της Ισπανίας την περσινή σεζόν.

Στην τελετή, που διοργανώθηκε στο θέατρο Σατελέ, στο Παρίσι, ο Μπενζεμά άφησε πίσω του τον Σενεγαλέζο πρωταθλητή Αφρικής, Σάντιο Μανέ (Λίβερπουλ), τον οποίο είχε νικήσει στον τελικό του Champions League τον Μάιο (1-0), και τον Βέλγο Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ποδοσφαιριστές που σάρωναν τα προηγούμενα χρόνια στη συγκεκριμένη βράβευση έμειναν πολύ πίσω… Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε μόλις 20ός, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός 30άδας.

Ο Τιμπό Κουρτουά αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της σεζόν 2021-22, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν για ακόμη μια χρονιά ο κορυφαίος σκόρερ, ο Γκάβι ήταν ο νικητής του «Ραϊμόν Κοπά», δηλαδή του καλύτερου νέου παίκτη, στον Σαντίο Μανέ απονεμήθηκε το βραβείο «Σόκρατες», ενώ κορυφαία γυναίκα αναδείχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά η Αλέξια Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα. Κορυφαίος σύλλογος για τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι.

Στο γκαλά για τη Χρυσή Μπάλα μαζί με τη νέα του σύντροφο και την πρώην σύζυγό του

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το βραβείο του καλύτερο παίκτη στον κόσμο της περασμένης σεζόν, σε ένα γκαλά που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο «Théâtre du Châtelet» στην πόλη του Παρισιού. Εκεί ο Γάλλος επιθετικός μοιράστηκε την χαρά του με τη νυν και με την πρώην, αφού στην αίθουσα βρέθηκε τόσο η νέα του κοπέλα Τζόρνταν Οζούνα, όσο και η πρώην σύζυγός και μητέρα του γιου του Ιμπραήμ, Κόρα Γκοτιέ. Ωστόσο τόσο η Τζόρνταν Οζούνα, όσο και η Κόρα Γκοτιέ δεν φωτογραφήθηκαν δίπλα στο νικητή της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος επέλεξε να παραλάβει το βραβείο παρέα με τον γιο του, με τον οποίο φωτογραφήθηκε και στο κόκκινο χαλί.

Η Τζόρνταν Οζούνα, η οποία έφτασε μόνη της στο γκαλά κάθισε δυο σειρές πίσω από Μπενζεμά. Η Κόρα Γκοτιέ καθόταν δίπλα στο γιό τους.

Ποια είναι η γυναίκα που έχει κατακτήσει την καρδιά του Καρίμ Μπενζεμά

Η Τζόρνταν Οζούνα γεννήθηκε πριν από 32 χρόνια στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών και στο παρελθόν λέγεται πως είχε σχέσεις με τον Παφ Ντάντι και τον Τζάστιν Μπίμπερ. Εργάζεται επαγγελματικά ως μοντέλο και έχει συνεργαστεί με μερικά από τα καλύτερα πρακτορεία, όπως Tricia Brink Management, The Salt Agency, Caroline Gleason Management και State Management. Αν και δηλώνει και influencer έχει μόλις 364.000 followers, με τους οποίους μοιράζεται κυρίως επαγγελματικές φωτογραφίες και λέμε μόνο γιατί ο Καρίμ Μπενζεμά… παίζει μπάλα με σχεδόν 59 εκατ. ακολούθους στο Instagram. Οι φήμες για σχέση της με το Νο 9 της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησαν αυτό το καλοκαίρι, όταν… συνελήφθησαν μαζί σε ένα γιοτ. Αν και ζουν τον έρωτά τους από απόσταση (αυτή μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες) βλέπονται πολύ συχνά.

Η Τζόρνταν Οζούνα δεν κρύβει τον έρωτα της με τον Καρίμ Μπενζεμά και την περασμένη Κυριακή δημοσίευσε ένα story στο Instagram από το Σαντιάγο Μπερναμπέου να παρακολουθεί τον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Μπαρτσελόνα. Ένα ματς που ολοκληρώθηκε με νίκη 3-1 της Ρεάλ και στον οποίο η Τζόρνταν πανηγύρισε ένα γκολ του αγαπημένου της, αυτό με το οποίο άνοιξε και το σκορ. Από την άλλη, ο Μπενζεμά δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη εικόνες με τη νέα του σύντροφο. Ωστόσο, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη αφού πάντα ήταν χαμηλών τόνων και προσεχτικός όταν μιλούσε για τις σχέσεις. Οι δύο γυναίκες που είχαν σημαδέψει τη ζωή του πριν από την Τζόρνταν Οζούνα ήταν η Κλόι Ντε Λονέ, μητέρα της κόρης του Μέλια και η Κόρα Γκοτιέ, μητέρα του γιου του Ιμπραήμ.

Μπενζεμά: Ποτέ δεν σταμάτησα να δουλεύω σκληρά, δεν τα παράτησα ποτέ

«Αυτό το έπαθλο που έχω μπροστά μου με κάνει πραγματικά υπερήφανο. Όλη η δουλειά που έκανα, δεν τα παράτησα ποτέ, ήταν ένα παιδικό όνειρο», ήταν τα πρώτα λόγια του Μπενζεμά. Στη συνέχεια ο Γάλλος άσος πρόσθεσε: «Είχα το κίνητρο και είχα δύο πρότυπα στη ζωή μου: τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Ρονάλντο. Είχα πάντα αυτό το όνειρο στο μυαλό μου. Υπήρξε μια περίοδος που δεν ήμουν στη Εθνική Γαλλίας, αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να δουλεύω σκληρά, δεν τα παράτησα ποτέ.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για το ταξίδι μου. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου για να είμαι εδώ σήμερα, πρώτη φορά για μένα. Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου και θα συνεχίσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Εθνική. Ο προπονητής μου (Κάρλο Αντσελότι), ο πρόεδρος (Φλορεντίνο Πέρεθ) και ο πρόεδρος της Λιόν (Ζαν Μισέλ Ολάς) επίσης. Αυτή η Χρυσή Μπάλα είναι ατομικό βραβείο, αλλά και συλλογικό».

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία για 2η σερί χρονιά η Πουτέγιας

Στα χέρια της Ισπανίδας Αλέξια Πουτέγιας, της Μπαρτσελόνα, πέρασε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Η Πουτέγιας κατάφερε να αναρριχηθεί και εφέτος στην κορυφή των Γυναικών, αφήνοντας πίσω της την Αγγλίδα Μπεθ Μιντ (2η) της Άρσεναλ, που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Euro 2022 και αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια της διοργάνωσης, και την Αυστραλή Σαμ Κερ (3η), η οποία αγωνίζεται στην Τσέλσι. Η 28χρονη μέσος είναι αρχηγός της Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίζεται από το 2012 και έχει «σηκώσει» 6 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και το Champions League τη σεζόν 2020-21.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος σκόρερ και φέτος ο Λεβαντόφσκι

Ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ για δεύτερη σερί χρονιά, το οποίο έχει πλέον… ονοματεπώνυμο, καθώς μετονομάστηκε σε «Γκερντ Μίλερ». Ο 34χρονος επιθετικός, που μεταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι από την Μπάγερν Μονάχου στην Μπαρτσελόνα έναντι 45 εκατ. ευρώ, σημείωσε 57 γκολ σε 56 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2021-2022. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-2021 είχε πετύχει 56 γκολ σε 50 αγώνες. Στην Μπουντεσλίγκα, την τελευταία του σεζόν με την Μπάγερν, ο Λεβαντόφσκι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 35 γκολ σε 34 αγώνες.

Το 2020-2021 τα είχε πάει ακόμα καλύτερα με 41 γκολ σε 29 ματς, ένα παραπάνω από τον θρύλο Γκερντ Μίλερ, ο οποίος είχε το ρεκόρ για μισό αιώνα (από τη σεζόν 1971-1972). Με τη νέα του ομάδα, την Μπάρτσα, ο Λεβαντόφσκι έχει ήδη 14 γκολ σε 13 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 9 στη La Liga. Ο Πολωνός, ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλός στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, όπου θριάμβευσε η ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά (3-1).

Χρυσή Μπάλα: Ο Κουρτουά καλύτερος τερματοφύλακας της σεζόν 2021-22

Ο «φύλακας άγγελος» της εστίας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, τιμήθηκε με το βραβείο «Γιασίν», για τον καλύτερο τερματοφύλακα της σεζόν 2021-22, όπως ανακοινώθηκε κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Ο Κουρτουά είναι μόλις ο τρίτος αποδέκτης του βραβείου, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2019, γράφοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά των Άλισον Μπέκερ και Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Βέλγος διεθνής ανταμείφθηκε για μια εξαιρετική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του βραβείου του MVP στον τελικό του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Χρυσή Μπάλα: Ο Γκάβι καλύτερος νέος παίκτης του πλανήτη για φέτος

Ο Γκάβι ήταν ο μεγάλος νικητής του «Ραϊμόν Κοπά», το οποίο απονέμεται στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών, με την Μπαρτσελόνα να έχει για δεύτερη διαδοχική χρονιά την τιμητική της, καθώς πέρυσι είχε διακριθεί ο Πέδρι. Αφού παρέλαβε το βραβείο από τον συμπαίκτη του, Πέδρι, ο Ισπανός διεθνής είπε: «Είναι τιμή να λαμβάνω αυτό το βραβείο, το οποίο αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί στις καλές και τις κακές στιγμές. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με βοήθησαν να κατακτήσω αυτό το βραβείο». Ο Γκάβι ήταν βασικός πυλώνας της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2021-22, πραγματοποιώντας συνολικά 48 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Ο μέσος έκλεισε μόλις τα 18 του χρόνια τον Αύγουστο, αλλά έχει ήδη κερδίσει 12 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανίας.

Ο μικρότερος σε ηλικία σκόρερ της Ισπανίας επικράτησε των Τζουντ Μπέλινγχαμ και Καρίμ Αντεγέμι της Ντόρτμουντ, του Νούνο Μέντες της Παρί Σεν Ζερμέν και του Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ.

Χρυσή Μπάλα: Στον Μανέ το βραβείο «Σόκρατες»

Ο Σενεγαλέζος Σάντιο Μανέ παρέλαβε το βραβείο «Σόκρατες», το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τελετής της Χρυσής Μπάλας και έχει σκοπό να αναδείξει ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε κοινωνικά και φιλανθρωπικά έργα. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Σενεγάλης ανταμείφθηκε για την επένδυσή του στην ανάπτυξη του χωριού του, Μπαμπάλι, στα νότια της χώρας, όπου ενθάρρυνε ιδιαίτερα την ίση πρόσβαση αγοριών και κοριτσιών στο ποδόσφαιρο. Ο 30χρονος έχει επίσης χρηματοδοτήσει ένα νοσοκομείο και υποσχέθηκε, μετά από έναν γκαλά αγώνα τον Ιούνιο του 2022, να εξοπλίσει το γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού στο Κασαμάνσε με συνθετικό γκαζόν.

Το όνομα του Σόκρατες, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή που πέθανε το 2011 σε ηλικία 57 ετών, το επέλεξε το France Football, λόγω της συμμετοχής του Βραζιλιάνου διεθνούς μέσου στο διάσημο «Κίνημα της Κορινθιακής Δημοκρατίας», στο οποίο, όταν υπήρξε στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία τη δεκαετία του ’80, η ομάδα της Κορίνθιανς είχε κάνει την τολμηρή επιλογή να υποβάλει όλες τις αποφάσεις του συλλόγου σε ψηφοφορία.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα

