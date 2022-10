Ρώσοι στρατιώτες – πόλεμος: Μπλόκο σε ουκρανική ιστοσελίδα, μέσω της οποίας μπορούν να παραδοθούν

Η Ρωσία μπλόκαρε την πρόσβαση σε μια ουκρανική ιστοσελίδα για Ρώσους στρατιώτες, που θέλουν να παραδοθούν, αφότου κατακλύστηκε με εκατοντάδες αιτήματα. Από τις 4 Οκτωβρίου η ουκρανική ιστοσελίδα “Hochu Zhit” -«Θέλω να ζήσω» στα ρωσικά – έχει δεχθεί πάνω από 2.000 αιτήματα από μέλη των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα, που δηλώνουν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να παραδοθούν στους Ουκρανούς, όπως αναφέρει η ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent. H ουκρανική ιστοσελίδα υπόσχεται στους ενδιαφερόμενους Ρώσους στρατιώτες ότι θα γίνουν σεβαστοί όλοι οι όροι της συνθήκης της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, εφόσον καταθέσουν σχετικό αίτημα μέσω του site στη hotline.

To site ανακοινώθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δύο 24ωρα προτού ο Βλαντίμιρ Πούτιν κηρύξει μερική επιστράτευση για 300.000 εφέδρους, πολλοί εκ των οποίων έχουν σταλεί στα μέτωπα. Χθες Κυριακή η ρωσική ΜΚΟ κατά της λογοκρισίας, The Roskomsvoboda Project, ανέφερε ότι η πρόσβαση στην ουκρανική ιστοσελίδα έχει μπλοκαριστεί κατ’ εντολή του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας, Ιγκόρ Κρασνόφ, που διόρισε στο πόστο αυτό ο Πούτιν, και επιβλέπει το δικαστικό σύστημα της χώρας. «Δύο φορές μπλοκαρίστηκε το πρότζεκτ, την πρώτη όταν αποκλείστηκε η πρόσβαση σε όλους τους τομείς και τη δεύτερη όταν αποκλείστηκε η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα», ανέφερε η ΜΚΟ.

Ukrainian website "Hochu Zhit" (I want to live), where Russian servicemen can surrender, blocked in Russiahttps://t.co/d49YqPQ5tS

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 17, 2022