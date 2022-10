Superilla – Βαρκελώνη: Η πρωτοβουλία που την καθιστά “πόλη του μέλλοντος”

Με την πρωτοβουλία superilla η Βαρκελώνη αλλάζει. Σε ορισμένους δρόμους προτεραιότητα έχουν πλέον αστική συγκοινωνία, ποδήλατα και πεζοί. Η Βαρκελώνη θεωρείται υπόδειγμα σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Ο λόγος είναι η πρωτοβουλία «νησίδες πρασίνου» (superilla) στο πλαίσιο της οποίας λωρίδες κεντρικών δρόμων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την αστική συγκοινωνία και τα ποδήλατα, ενώ η ταχύτητα των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 10 χλμ.

Ο επικεφαλής πολεοδόμος της καταναλικής πρωτεύουσας Χαβιέ Ματίλα εξηγεί: «Στόχος της πρωτοβουλίας superilla είναι να καθορίσει ποιες αρτηρίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συγκοινωνία στην πόλη. Σε αυτές προτεραιότητα έχουν τα μέσα συγκοινωνίας και τα ποδήλατα. Παράλληλα ένας στους τρεις δρόμους μετατρέπεται στην ουσία σε πεζόδρομο. Στην συνοικία Σαντ Άντονι, για παράδειγμα, έχει περιοριστεί αισθητά η ατμοσφαιρική ρύπανση και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νέοι δημόσιοι χώροι για τους πολίτες».

The Superilla (Superblock) program is well under way in Barcelona! Strips of construction line streets and plazas around the gridded sections of the city. It’s much needed too… for a city of this density, Barcelona is in dire need of better green space and traffic calming pic.twitter.com/IzeDfOX7Si

