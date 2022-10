Γυμνοί μετανάστες Έβρος: Οι αναρτήσεις του Νότη Μηταράκη

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, προκάλεσε η εικόνα με τους γυμνούς μετανάστες που έστειλαν οι Τούρκοι για να περάσουν τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο την Παρασκευή.

Ο Νότης Μηταράκης σε ανάρτησή του στο Twitter, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, χαρακτηρίζει «ντροπή για τον πολιτισμό» τη συμπεριφορά της Τουρκίας «απέναντι σε 92 μετανάστες τους οποίους διασώσαμε στα σύνορα».

«Αναμένουμε από την Άγκυρα να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με την ΕΕ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης.

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 15, 2022