Σουμάχερ ανιψιός – ατύχημα: Έσπασε τη σπονδυλική του στήλη

Ο ανιψιός του θρύλου της F1, Μίκαελ Σουμάχερ, έσπασε τη σπονδυλική του στήλη σε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία. Ο Ντέιβιντ Σουμάχερ τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Τόμας Πράινινγκ κατά τη διάρκεια του αγώνα DTM το περασμένο Σάββατο. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πριν την στροφή 8, χτύπησαν με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες και επέστρεψαν στην πίστα. Οι οδηγοί που ακολουθούσαν αν και έκαναν προσπάθειες να τους αποφύγουν δεν τα κατάφεραν και η Porsche του Ντένις Όλσεν χτύπησε με μεγάλη ένταση στον τοίχο με αποτέλεσμα ο κινητήρας του αυτοκινήτου να αποκολληθεί, και να ξεσπάσει φωτιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί βγήκαν σώοι από τα αυτοκίνητα όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο 20χρονος ανιψιός του Μίχαελ Σουμάχερ αν και πήρε εξιτήριο έπειτα από παράπονα για έντονους πόνους στην μέση, υποβλήθηκε σε μια σειρά νέων εξετάσεων που έδειξαν ότι είχε κάταγμα στην σπονδυλική του στήλη. Ο πατέρας του οδηγού και αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ σε δηλώσεις τους στο περιοδικό Motorsport είπε για τον γιο του: «Όταν ο Ντέιβιντ γύρισε σπίτι, παραπονιόταν για πόνους στην πλάτη. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο στο Σάλτσμπουργκ για να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Αποδείχθηκε ότι έσπασε οσφυϊκός σπόνδυλος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, αυτό σημαίνει διάλειμμα περίπου έξι εβδομάδων για τον Ντέιβιντ». Ο ανιψιός του Μίχαελ Σουμάχερ δεν θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

#DTM – Look what happened at #Hockenheim pic.twitter.com/abAuhOl7CB

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) October 8, 2022