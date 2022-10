Παρί Σεν Ζερμέν νέα: «Πουλάει» τον Εμπαπέ για 400 εκατ. ευρώ

Η «έξοδος» του Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει μάλλον απίθανη, αφού σύμφωνα με την γαλλική ιστοσελίδα Footmercato, το δεξί χέρι του προέδρου Αλ Κελαϊφί, Αντερό Ενρίκε, έκανε γνωστό ότι ο παίκτης παραχωρείται μόνο με 400 εκατ. ευρώ. Έτσι και αλλιώς πάντως όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε εκ νέου σήριαλ Κιλιάν Εμπαπέ μετά την αποκάλυψη σήμερα του «RMC», που έγινε πρώτο θέμα σε L’ Equipe (Γαλλία) και Marca (Ισπανία), με την επισήμανση πως ο Γάλλος διεθνής επιθετικός θέλει να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, σχεδόν έξι μήνες μετά την ανανέωσή του με τους Γάλλους πρωταθλητές έως το 2024, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός αισθάνεται προδομένος από κάποιες υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν από την ιδιοκτησία κατά την ανανέωση του συμβολαίου και φέρεται ότι ζήτησε να αποχωρήσει, ήδη τον Ιανουάριο. Πάντως σε περίπτωση αποχώρησης του Εμπαπέ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «Le Parisien», θα τον ακολουθήσει και ο Λουίς Κάμπος, αθλητικός σύμβουλος του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, αφού ο 58χρονος Πορτογάλος είναι πολύ δεμένος με τον Γάλλο επιθετικό, τον οποίο γνωρίζει από τα 14 του χρόνια.

Kylian Mbappe becomes PSG's all-time top scorer in the Champions League 👑 pic.twitter.com/b5usra71TQ

— GOAL (@goal) October 11, 2022