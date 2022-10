Πούτιν για ενέργεια: «Είμαστε έτοιμοι να προμηθεύσουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη»

Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει με ενεργειακούς πόρους την Ευρώπη το τρέχον φθινόπωρο και τον χειμώνα, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη σε φόρουμ για την ενέργεια που πραγματοποιείται στη Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας πως «η μπάλα βρίσκεται, πλέον, στο γήπεδό τους». Με τα σημερινά δεδομένα, «οι ΗΠΑ μπορούν να προμηθεύουν ενεργειακούς πόρους σε υψηλές τιμές… όλα είναι ξεκάθαρα πλέον. Οποιεσδήποτε παραδόσεις μπορούν να “επιπλεύσουν” σε άλλες περιοχές του κόσμου, και το παρατηρήσαμε αυτό όταν αμερικανικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν LNG στην Ευρώπη, γύρισαν στα μισά της διαδρομής και άλλαξαν προορισμό, επειδή οι ποσότητες LNG προσφέρθηκαν αλλού σε υψηλότερη τιμή» συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως τα projects με τους αγωγούς Nord Stream «είναι καθαρά εμπορικά και δεν έχουν πολιτικές αποχρώσεις και επιρροές. Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει το προϊόν μας, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό; Είναι δική σας η απόφαση.».

«Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη, τότε η ΕΕ θα αναγκαστεί να ‘τυπώσει’ νέο χρήμα, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε ευρωπαϊκά αγαθά, ωστόσο εκείνοι δεν τα πουλάνε. Προσαρμοζόμαστε με αυτό» συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας πως «οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια δεν σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς τηρούμε πάντα τις δεσμεύσεις μας σε αντίθεση με τις χώρες της Δύσης. Οι πόροι που φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά πωλούνται κυριολεκτικά σε υπερβολικές τιμές, όπως είπα, και αυτό αυξάνει τον πληθωρισμό σε όλη την αλυσίδα. Έχει ήδη φτάσει το 10% στην Ευρωζώνη. Οι απλοί Ευρωπαίοι υποφέρουν, καθώς με την πάροδο των ετών οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν υπερτριπλασιαστεί και ο πληθυσμός, όπως στον Μεσαίωνα, άρχισε να αποθηκεύει καυσόξυλα για τον χειμώνα».

#Putin says Russia will keep supplying energy to countries that deserve it.

He proposes setting up an energy hub in 🇹🇷to deliver Russian gas, and he says Russia is building LNG export capacities (so that it can send its gas somewhere other than Europe, something it can't do now)

