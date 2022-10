Προκριματικά Euro 2024 – Αποτελέσματα: Με Ολλανδία και Γαλλία η Εθνική

Μία από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις είχε η εθνική ποδοσφαίρου, πληρώνοντας όμως την κάκιστη πορεία των τελευταίων ετών που την έφερε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας… Έτσι βρέθηκε στον 2ο όμιλο όπου επικεφαλής είναι η Ολλανδία (των Φαν Ντάικ, Ντε Γιόνγκ, Ντεπάι, κα.), αλλά το δεύτερο… βουνό είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία (των Εμπαπέ, Γκρειζμάν, Πογκμπά, Καμαβινγκά, κ.α.) την οποία συναντάμε ξανά σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά τον προημιτελικό του Euro 2024 όταν και είχαμε νικήσει με 1-0 χάρις στο γκολ του Χαριστέα.

Στον 2ο προκριματικό όμιλο, συμμετέχουν επίσης, η Ιρλανδία και το Γιβραλτάρ, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στα γήπεδα της Γερμανίας θα καταλήξουν σε «οράνιε» και «τρικολόρ». Στην τελική φάση, θα προκριθούν οι πρώτες δύο ομάδες στην βαθμολογία κάθε ομίλου και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι τη συμπλήρωση των «24» του EURO (20+3+η διοργανώτρια Γερμανία) θα προκριθούν από αγώνες play-offs από τις ομάδες του UEFA Nations League τον Μάρτιο του 2024 (όπου συμμετέχει και η ελληνική ομάδα).

The road to Germany starts now! 🇩🇪🏆

What's your first reaction to the draw?#EURO2024 pic.twitter.com/QAQzVMEhcN

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 9, 2022