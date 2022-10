EURO 2024 προκριματικά: Σήμερα η κλήρωση

Ώρα για… Euro, ώρα για κλήρωση! Στη Φρανκφούρτη 53 Εθνικές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, θα βρεθούν στην κλήρωση για τον καταρτισμό δέκα προκριματικών ομίλων του EURO 2024. Η κλήρωση θα αρχίσει στη 1 το μεσημέρι και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το NS PRIME. Επτά όμιλοι θα αποτελούνται από πέντε ομάδες και τρεις όμιλοι από έξι ομάδες. Έχει σημασία το να δούμε και τα στοιχεία που πρέπει να ξέρετε για την κλήρωση.

• Απευθείας στα τελικά θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες στη βαθμολογία κάθε ομίλου και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι τη συμπλήρωση των 24 συμμετoχών στο EURO (20 + 3 + διοργανώτρια Γερμανία) θα προκριθούν από αγώνες play offs τον Μάρτιο του 2024, στους οποίους θα μετάσχουν κατά κανόνα οι νικητές των ομίλων στο UEFA Nations League.

• Οι Εθνικές έχουν ήδη χωριστεί σε 7 γκρουπ δυναμικότητας. Φυσικά και η Εθνική μας έχει μπει σε γκρουπ δυναμικότητας.

• Η διαδικασία της κλήρωσης θα ξεκινήσει από το γκρουπ νικητών της League Α στο UEFA Nations League. Θα συνεχιστεί, κατά σειρά, μέχρι το 6ο γκρουπ δυναμικότητας.

• Οι 4 νικητές της League A, θα κληρωθούν στους ισάριθμους πρώτους στη σειρά προκριματικούς ομίλους, που θα απαρτίζονται από πέντε ομάδες.

• Οι ομάδες του γκρουπ 1 θα κληρωθούν από τον 5ο έως τον 10ο προκριματικό όμιλο.

• Οι ομάδες των γκρουπ 2, 3, 4, 5 θα κληρωθούν από τον 1ο μέχρι τον 10ο προκριματικό όμιλο.

• Οι 3 ομάδες του γκρουπ 6 θα κληρωθούν από τον 8ο μέχρι τον 10ο προκριματικό όμιλο (οι συγκεκριμένοι όμιλοι θα αποτελούνται από 6 ομάδες).

