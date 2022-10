Κριμαία – έκρηξη στη γέφυρα: “Αυτό είναι μόνο η αρχή”

Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας. Στο βίντεο, που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων ο Guardian και ο ανταποκριτής της WSJ στην Ουκρανία, δείχνει την ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, ενώ πάνω της κινούνται οχήματα, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σε μια πρώτη δήλωση μετά την έκρηξη στη γέφυρα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, είπε ότι ήταν μόνο «η αρχή» και «οτιδήποτε παράνομο θα καταστραφεί» χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Επίσης, Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να επιβεβαιώνει -αλλά ούτε να αρνείται- ότι οι δυνάμεις του Κιέβου βρίσκονται πίσω από την έκρηξη, είπε στους New York Times: «Ο Πούτιν πρέπει να είναι χαρούμενος. Δεν παίρνουν όλοι ένα τόσο ακριβό δώρο στα γενέθλιά τους.

“Putin should be happy. Not everyone gets such an expensive present on their birthday,” a senior Ukrainian military official told @nytimes, while neither denying nor confirming Ukrainian forces are behind the attack on the Crimean Bridge. https://t.co/hVhVNpb1VD https://t.co/a6LMmaxHlJ

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 8, 2022