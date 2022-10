Έκρηξη γέφυρας – Κριμαία: Αυτός είναι ο οδηγός του φορτηγού

Ένας άνδρας 51 ετών φέρεται να είναι ο οδηγός του φορτηγού με εκρηκτικά που εξερράγη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Γέφυρα της Κριμαίας. Το ουκρανικό μέσο Tpyxa αναφέρει ότι ο άνδρας ονομάζεται Μαχίρ Γιουσούμποφ. Εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών και κινούνταν συνεχώς μέσα στην περιοχή του Κρασνοντάρ, ανατολικά από την Κριμαία.

Επικοινώνησε με την οικογένεια του για τελευταία φορά πριν από δύο ημέρες. Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι το ταξίδι για τη γέφυρα θα έπαιρνε μισή ώρα, ωστόσο για άγνωστους λόγους του πήρε έξι ώρες. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο οδηγός και ένα ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν δίπλα στο φορτηγό.

And here is a photo of the driver who was reportedly behind the wheel of the exploded truck on the Crimean bridge pic.twitter.com/mT0dsGzFqd

