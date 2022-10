Ζιζελ διαζύγιο: Χώρισε τον Τομ Μπρέιντι, επειδή δεν έκαναν σεξ;

Δεδομένος θεωρείται λίγο πολύ ο χωρισμός των Ζιζέλ και Τομ Μπρέιντι, αφού πριν από λίγες ημέρες προσέλαβαν δικηγόρους για να προχωρήσουν τις διαδικασίες του διαζυγίου. Αυτές και άλλες πληροφορίες από γνωστά πρακτορεία ειδήσεων, δεν έχουν διαψευστεί από καμία πλευρά, ούτε του μοντέλου, ούτε και του αθλητή. Τα περισσότερα από τα δημοσιεύματα θεωρούν ως βασική αιτία του χωρισμού τους, την καριέρα του Τομ Μπρέιντι, μιας και ο ίδιος είχε υποσχεθεί να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, κάτι που δεν συνέβη. Αυτό ήθελε η Ζιζέλ, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της επισήμανε την προσφορά της στην οικογένειά της και τον άνδρα της. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με το RadarOnline, άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού έφεραν νέες αποκαλύψεις στο φως της δημοσιότητας. Κατά τα λεγόμενά τους, Μπρέιντι και Ζιζέλ είχαν πιο σημαντικούς λόγους να χωρίσουν, όπως η ανύπαρκτη ερωτική τους ζωή.

«Αυτός ο γάμος έχει γίνει κρύος σαν πάγος», είπε άτομο από το περιβάλλον του Μπρέιντι και πρόσθεσε: «Η Ζιζέλ είναι ένα σούπερ μοντέλο από τη Βραζιλία με σούπερ σεξουαλικές ορμές και έχει πει στους φίλους της ότι χρειάζεται περισσότερα από τον σύζυγό της». Παρόλα αυτά, ο 45χρονος φαίνεται ότι επιλέγει να κρατά την ενέργειά του για το… γήπεδο. Ο επί 7 φορές νικητής του Super Bowl είχε αναφερθεί στη σεξουαλική του ζωή όταν ο παρουσιαστής του podcast του «Armchair Expert», Νταξ Σέπαρντ, τον ρώτησε: «Κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου σε μέρα που έχεις αγώνα ή αυτό είναι εκτός πλάνου;». Τότε εκείνος απάντησε ότι: «Ω, φίλε, αυτό μάλλον δεν είναι στο πλάνο. Αυτό δεν θα ήταν η προθέρμανση μου πριν από το παιχνίδι».

Λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι μένουν εδώ και μήνες σε διαφορετικά σπίτια, το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι φαίνεται πως έχει ήδη κινήσει τις νομικές διαδικασίες για να πάρει διαζύγιο. Σύμφωνα με το Page Six και πρόσφατο δημοσίευμά του που επικαλείται πολλές πηγές, το supermodel και ο αθλητής του NFL έχουν προσλάβει δικηγόρους, προκειμένου να βγει το διαζύγιό τους. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να ζει χωριστά εξαιτίας ενός μεγάλου καβγά, τον οποίο δεν κατάφεραν ποτέ να λύσουν. «Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό το θα ήταν το τέλος τους, αλλά φαίνεται ότι είναι» ανέφερε μία πηγή. Άλλο άτομο από το στενό περιβάλλον των Ζιζέλ και Μπρέιντι, δήλωσε στην Page Six: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει επιστροφή τώρα. Και οι δύο έχουν δικηγόρους και κοιτάζουν τι θα συνεπάγεται ο χωρισμός, ποιος παίρνει τι και πώς θα είναι τα οικονομικά».

Πριν από λίγες μέρες, ένας τυφώνας που οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Ίαν» στάθηκε η αφορμή για να πάει ο Τομ Μπρέιντι στο σπίτι που ζει η Ζιζέλ. Ο άσος του NFL έχει εγκαταλείψει το σπίτι του στην Τάμπα της Φλόριντα, καθώς ο «Ίαν» αποτελεί απειλή για την περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρέιντι και τα τρία παιδιά του, η 9χρονη Βίβιαν, ο 12χρονος Μπέντζαμιν και ο 15χρονος Τζον – Έντουαρντ, έφυγαν από την έπαυλη και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Μαϊάμι. Η είδηση ότι το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι ζει κάτω από διαφορετική στέγη έκανε τον γύρο του διαδικτύου πριν από μερικές ημέρες, ωστόσο, τα ξένα μέσα αναφέρουν, ότι το μοντέλο και ο αθλητής μένουν σε διαφορετικά σπίτια εδώ και μήνες. Η απουσία της Ζιζέλ από τον αγώνα του Μπρέιντι την Κυριακή, συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο στα ξένα μέσα, ειδικά εν μέσω της έντονης φημολογίας ότι έχουν χωρίσει.

Tom Brady and Gisele Bündchen take children to Miami to shelter from Hurricane Ian… and marital woes https://t.co/1xNO43ltc8

Λίγο καιρό πριν, οι Tampa Bay Buccaneers, έπαιξαν τον πρώτο τους εντός έδρας αγώνα στο Raymond James Stadium εναντίον των Green Bay Packers. Η Ζεζέλ έλειπε αλλά τα παιδιά τους, η Βίβιαν και ο Μπέντζαμιν, έδωσαν το «παρών» και στήριξαν τον πατέρα τους στο γήπεδο. Στον αγώνα πήγε και ο μεγαλύτερος γιος του σταρ του NFL, ο μεγαλύτερος γιος του από τον γάμο του με την Μπρίτζετ Μόιναχαν. Κατά τις ίδιες πηγές, άτομο από το περιβάλλον της Ζιζέλ όταν ρωτήθηκε για την απουσία της από τον αγώνα, απάντησε: «Η Ζιζέλ εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένη στα παιδιά της και ασχολείται με προσωπικά της θέματα».

Ακόμη, δημοσίευμα του RadarOnline, αναφέρει ότι Ζιζέλ και Μπρέιντι είχαν προβλήματα γάμου εδώ και αρκετούς μήνες και οι πηγές που επικαλούνται θέλουν την 13χρονη κοινή πορεία του ζευγαριού να έχει επισκιαστεί από «εκρηκτικούς καβγάδες», οι οποίοι ολοένα και αυξάνονται. Τέλος, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η είδηση ότι την περασμένη εβδομάδα, το supermodel εθεάθη να κλαίει στο κινητό της ενώ περπατούσε στους δρόμους στο Big Apple.

#GiseleBündchen was a no-show for #TomBrady's Sunday night game! The Brazilian supermodel and the NFL legend have been living in separate homes for months.https://t.co/p1DNgxxNoS

— Radar Online (@radar_online) September 26, 2022