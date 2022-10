Τα πιο περίεργα γέλια: Η viral πρωτοβουλία εκπομπής

Ποιο φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα εάν βάλεις σε ένα δωμάτιο ανθρώπους με ασυνήθιστα γέλια; Αυτό έκανε μια γαλλική τηλεοπτική εκπομπή, με τους τηλεθεατές να γελούν μέχρι δακρύων. Το βίντεο που έγινε viral την περασμένη εβδομάδα από την εκπομπή «C’est mon choix» (μετάφραση: Είναι η επιλογή μου’), ανάρτησε την περασμένη εβδομάδα ο χρήστης @AFC_GLEN, σημειώνοντας: «η γαλλική τηλεοπτική εκπομπή κάλεσε ανθρώπους με ασυνήθιστο γέλιο να καθίσουν μαζί. Το αποτέλεσμα είναι απίστευτα πανέξυπνο». Όπως δείχνει το βίντεο, 8 άτομα κάθονται σε καναπέδες – όλοι τους από πίσω έχουν φωτογραφίες του ζώου ή του αντικειμένου με το οποίο μοιάζει περισσότερο το γέλιο τους, κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν πουλιά, ένα αυτοκίνητο και άλλα πλάσματα.

Για παράδειγμα, το γέλιο ενός άνδρα θα μπορούσε να παρομοιαστεί με κινητήρα αυτοκινήτου – όπως υποδηλώνει η φωτογραφία ενός αυτοκινήτου πίσω του – ενώ οι ψηλές νότες μιας γυναίκας ίσως θυμίζουν κόρνα ποδηλάτου. Το γέλιο μας άλλης γυναίκας κάλλιστα θα μπορούσε να συγκριθεί με κοτόπουλο ενώ ενός άλλου καλεσμένου θύμιζε γουρούνι. Πάντως, μέχρι και οι παρουσιαστές δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους ακούγοντας όλες αυτούς τους διαφορετικούς και περίεργους ήχους.

Το βίντεο πιθανότατα δεν είναι πρόσφατο, αλλά οι χρήστες στα social media, βρήκαν την ιδέα εκπληκτική. «Ω Θεέ μου, το λατρεύω αυτό» έγραψε κάποιος. «Θέλω ένα Big Brother με όλους αυτούς μέσα. Δεν με νοιάζει πώς θα γίνει. Το θέλω» πρόσθεσε ένας άλλος. «Ω Θεέ μου, είχα μια πολύ δύσκολη μέρα και βλέποντας αυτό, γέλασα τόσο μα τόσο πολύ» ανέφερε ένας τρίτος.

A french TV show invited guests onto a panel, all of whom had an unusual laugh type. pic.twitter.com/mQaVWjKFmb

— Rebecca Ryder 💙 (@rebecca_ryder21) September 29, 2022