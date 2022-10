Βίντεο: Ράπερ καθυστέρησε τη συναυλία για να πάει στη τουαλέτα

Όλοι μπορούν να βρεθούν σε μια άβολη θέση και να χρειάζεται να πάνε άμεσα στη τουαλέτα τη πιο λάθος στιγμή. Ηθοποιοί και τραγουδιστές έχουν βρεθεί πολλές φορές σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Άλλοι το ελέγχουν και άλλοι όχι. Ο Lil Nas X δε δίστασε να διακόψει για λίγο τη συναυλία του για να πάει στο… μπάνιο.

Ο γνωστός ράπερ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ενός σόου του στην Ατλάντα της Τζόρτζια, ότι πρέπει να καθυστερήσει την επανεμφάνισή του στη σκηνή επειδή υπάρχει ανάγκη να πάει στην τουαλέτα. Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ακούγεται από το μικρόφωνο να εξηγεί στο κοινό που τον χειροκροτεί ότι πρέπει να παραμείνει εκτός σκηνής για λίγα λεπτά. «Είμαι backstage και αυτό δεν είναι μέρος του σόου αλλά είμαι στην τουαλέτα. Θα χρειαστώ ένα ή δυο λεπτάκια και επιστρέφω αμέσως» φαίνεται να λέει σε βίντεο που τράβηξε ένας από τους θαυμαστές του και τώρα έχει γίνει viral.

Την Παρασκευή, ο Lil Nas X ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Twitter ότι δεν αστειευόταν όταν είπε ότι καθυστέρησε επειδή έκανε την ανάγκη του. «Οι άνθρωποι αλήθεια νόμιζαν ότι έκανα πλάκα αλλά εγώ ήμουν πραγματικά στην τουαλέτα και… έριχνα δαίμονες», έγραψε.

Lil Nas X had a bathroom emergency during his show in Atlanta. 😭pic.twitter.com/dnhX0NY3W6

— 𝙻𝚒𝚕 𝙽𝚊𝚜 𝚇 𝙽𝚎𝚠𝚜 🌐 (@LNXNews) September 29, 2022