Λιβύη – Τουρκία μνημόνιο: “Παράνομη η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες”

Απορρίπτεται από το λιβυκό κοινοβούλιο η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με ΜΜΕ της Λιβύης. Το λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη σημερινή συμφωνία υδρογονανθράκων με την Τουρκία ως «παράνομη», επικαλούμενη την έλλειψη έγκρισης από το νομοθετικό σώμα της Λιβύης, σύμφωνα με το «Libya Update».Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, χαρακτήρισε «παράνομο» το μνημόνιο που υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας και υπογράμμισε πως αυτό δεν έχει καμία εξουσιοδότηση. Το «Libya Update» μετέδωσε ότι το λιβυκό κοινοβούλιο είπε πως η συμφωνία υδρογονανθράκων με την Τουρκία αφαιρεί από την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής το «δικαίωμά της για το πετρέλαιο».

Επιπλέον, ο υπουργός Πετρελαίου Μοχάμεντ Αούν καταγγέλλει την κυβέρνηση που αναθέτει στον υπουργό Οικονομίας καθήκοντά του για «να περάσει η ύποπτη συμφωνία πετρελαίου με την Τουρκία για εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην υπεράκτια περιοχή κοντά στο Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη». Ένα αμφιλεγόμενο μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης συνήφθη τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της λιβυκής πρώην κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και εδρεύει στην Τρίπολη, και της τουρκικής κυβέρνησης. Ο Τσαβούσογλου υπερασπίστηκε αυτή τη συμφωνία και το μνημόνιο για τους υδρογονάνθρακες.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Πώς προέκυψαν οι δύο κυβερνήσεις της Λιβύης

Η βορειοαφρικανική χώρα χωρίστηκε μεταξύ των δύο αντίπαλων διοικήσεων τα χρόνια μετά την ανατροπή του πρώην ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, πριν από μία δεκαετία. Η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) εδρεύει στην πρωτεύουσα, την Τρίπολη, που βρίσκεται στα δυτικά, ενώ ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) βρίσκεται στα ανατολικά. Παρά τη σχετική ηρεμία τα τελευταία χρόνια, οι εντάσεις σιγοβράζουν μετά την αποτυχία διεξαγωγής των πολυαναμενόμενων εκλογών τον περασμένο Δεκέμβριο και την άρνηση του νυν πρωθυπουργού, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, να παραιτηθεί. Ο αντίπαλός του, Fathi Bashagha, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός από το κοινοβούλιο στα ανατολικά, επιχείρησε ανεπιτυχώς στα μέσα Μαΐου να εισέλθει στην Τρίπολη.

(Breaking News) Speaker of Libyan Parliament Aguila Saleh calls hydrocarbons deal with #Turkey “illegal”, and says Dbeibeh’s government, whose mandate had ended, is not authorized to broker international deals The #Libya Update pic.twitter.com/x9IXiUdXht — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Τσαβούσογλου: Υπογράψαμε συμφωνία με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τσαβούσογλου με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, υπέγραψε συμφωνία με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες. «Συζητήσαμε τα βήματα προς μια πολιτική λύση και τις σχέσεις μας με τον πρωθυπουργό Ντμπέιμπα. Υπογράψαμε Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς των Υδρογονανθράκων και του Πρωτοκόλλου», ανέφερε συγκεκριμένα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. «Ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε στην Τρίπολη για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης και στον τομέα του φυσικού αερίου», τόνισε ο Τσαβούσογλου στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Νέκλα Μανγκούς.

«Η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που μόλις υπογράψαμε στοχεύει στη συνεργασία με τουρκικές εταιρείες και λιβυκές εταιρείες για την εξερεύνηση και γεώτρηση, με μια αμοιβαία συνεργασία τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά. «Εργαζόμαστε επίσης για να ξεκινήσει ξανά πτήσεις η ΤΗΥ. Χαιρετίζουμε τα βήματα που έγιναν από τη λιβυκή πλευρά σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα στα αεροδρόμια», συμπλήρωσε. Μεταξύ των εκπροσώπων του τουρκικού κράτους ήταν επίσης ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, αλλά και ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Oil Minister Mohamed Aoun denounce the Dabaiba government assigning Economy Minister duties of Oil Minister "to pass suspicious oil agreement with Turkey to exploit oil and gas in offshore area near Tobruk in eastern Libya." pic.twitter.com/KosNDwy6xB — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 2, 2022

Η τουρκική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις και τα θέματα συνεργασίας, ενώ δόθηκαν και λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας για την ασφάλεια που υπεγράφη με τη Λιβύη το 2019.

Άμεση η αντίδραση της Αθήνας στην επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Λιβύη

Σχολιάζοντας το ζήτημα, διπλωματικές πηγές από την Αθήνα τόνισαν ότι το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβυκών ενεργειακών πηγών από την Τουρκία παρακολουθείται στενά. Σημείωσαν, ακόμη, ότι θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενό της, ενώ υπογράμμισαν ότι ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. «Δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στη Μεσόγειο», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Başbakan Dibeybe’yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık. Met w/PM @Dabaibahamid. Discussed steps for political solution&our relations. Signed 2 MoUs on Hydrocarbons & Protocol.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/HWQu0cdskp — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

#Turkiye / #Libya: IMPORTANT; It is reported that the delegation headed by Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu will be in Tripoli, Libya tomorrow to sign agreements with the Libyan government in the fields of defence, oil (EEZ lease to Turkiye on Gas ) and trade. pic.twitter.com/k7lxvlNwdr — Aceu™ (@AceJaceu) October 2, 2022

Υπενθυμίζεται πως από το πρωί της Δευτέρας, διαρροές από την Άγκυρα υποστήριζαν πως η Τουρκία θα «μισθώσει» τη λιβυκή «ΑΟΖ», σύμφωνα με το παράνομο μνημόνιο που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές για έρευνες.