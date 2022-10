Τσέλσι μεταγραφές 2023: Προσύμφωνο για την απόκτηση του Ενκουνκού

Την Παρασκευή (30/09) έγινε γνωστό πως ο Ενκουνκού πέρασε ιατρικά τον φετινό Σεπτέμβριο, αφού η Τσέλσι ήθελε να δει την κατάστασή του σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγραφής του στην ομάδα τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τελικά αυτή ήταν η μισή αλήθεια, αφού όπως αποκαλύπτει σήμερα (03/10) το Gazzetta, ο Ενκουνκού έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Τσέλσι και η αγγλική ομάδα έχει δεσμευτεί να πληρώσει 60 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα χρήματα της ρήτρας του, στην Λειψία για να τον αποκτήσει στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2023-2024. Η Τσέλσι ουσιαστικά κινήθηκε από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι με σκοπό να αποφύγει τον ανταγωνισμό, αλλά και το να χρειαστεί ακόμη περισσότερα χρήματα για να τον κάνει δικό της. Ήδη λέγεται πως ξεπέρασε κι άλλες μεγάλες αγγλικές ομάδες στην κούρσα για την απόκτησή του.

Christopher Nkunku has now officially signed a pre-contract agreement to join Chelsea next summer… ✅

An 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭 signing. 💥 pic.twitter.com/oTF194moEc

