Ινδονησία ποδοπάτημα: Σοκ και χάος, πάνω από 170 νεκροί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο

Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που σημάδεψαν ποτέ τον χώρο του αθλητισμού σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στην Ινδονησία, όπου τουλάχιστον 174 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της Αρέμα και την Περσεμπάγια Σουραμπάγια στην ανατολική Ιάβα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή, η τραγωδία προκλήθηκε μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, στον οποίο αναδείχθηκε νικήτρια η Περσεμπάγια Σουραμπάγια. Όπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο και η αστυνομία χρησιμοποίησε χημικά για να τους απωθήσει, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες άνθρωποι να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου ή να πεθάνουν από ασφυξία ή σοβαρό τραυματισμό.

Σχεδόν 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν μέσα στον πανικό που προκλήθηκε, ενώ ανώτατος αξιωματούχος της χώρας αποκάλυψε ότι ο αριθμός των θεατών ξεπερνούσε κατά 4.000 περίπου άτομα τη χωρητικότητα του σταδίου. Ο πρόεδρος της χώρας, Τζόκο Γουιντόντο διέταξε να ανασταλούν όλοι αγώνες ποδοσφαίρου στην Ινδονησία μέχρι να διενεργηθεί έρευνα για το περιστατικό. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν οπαδούς να εισβάλουν στο γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα. Οι ενέργειες των αστυνομικών, που χρησιμοποίησαν χημικά για να τους απωθήσουν, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγική κατάληξη του ματς.

The state of football in my country, 127 died, more than 100 injured, this is so sad, sending prayers to the family of the deceased#kanjuruhan #AremavsPersebaya #indonesia pic.twitter.com/lWmOiMzq3r — Bored Dude (@ProudCityzens) October 1, 2022

«Επικρατούσε αναρχία. Άρχισαν να επιτίθενται σε αστυνομικούς, να κάνουν ζημιές… Θέλουμε να πούμε ότι δεν φέρονταν όλοι οι φίλαθλοι σαν αναρχικοί, μόνο οι 3.000 που εισέβαλαν στο γήπεδο», δήλωσε μετά την τραγωδία ο αρχηγός της Αστυνομίας στην ανατολική Ιάβα, Νίκο Αφίντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια.

Όταν το κλίμα άρχισε να γίνεται ασφυκτικό από τα χημικά στο γήπεδο, πολλοί οπαδοί προσπάθησαν να τρέξουν προς την έξοδο. Εκεί συσσωρεύτηκε πολύς κόσμος και η πίεση από το πλήθος ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε ασφυξία σε δεκάδες άτομα, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Η Fifa ορίζει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση χημικά για τον έλεγχο του πλήθους σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας ότι θα διεξάγει έρευνα για το συμβάν που «αμαυρώνει το πρόσωπο του ποδοσφαίρου στη χώρα».

At least 129 people died after violence at a football match in #Indonesia, last night. The deaths occurred when angry fans invaded a football pitch after a match in East Java Read: https://t.co/eBtZZvzKrl (Video: Reuters) pic.twitter.com/6gSNdcz7vq — The Times Of India (@timesofindia) October 2, 2022