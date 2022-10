Ινδονησία νεκροί: Θρήνος στη χώρα για το φονικό ποδοπάτημα – Υπεράριθμοι οι θεατές στο γήπεδο

Τουλάχιστον 125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 180 τραυματίστηκαν μετά το χάος και τη βία που ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου στην Ινδονησία, σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες όλων των εποχών σε γήπεδα. Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για 174 νεκρούς, ωστόσο επισήμως, από τις ινδονησιακές Αρχές, αναφέρονται ότι οι νεκροί φθάνουν τους 125. Οι οπαδοί της Arema FC και της αντίπαλης Persebaya Surabaya, δύο από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ινδονησίας, συγκρούστηκαν στις κερκίδες μετά την ήττα της γηπεδούχου Arema FC με 3-2 σε αγώνα στην πόλη Malang στην Ανατολική Ιάβα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι οπαδοί της ηττημένης ομάδας «εισέβαλαν» στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο και η αστυνομία έριξε δακρυγόνα, προκαλώντας χάος που οδήγησε σε θανάτους ασφυξίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ανατολικής Ιάβας Νίκο Αφίντα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το συμβάν. Δύο αστυνομικοί ήταν επίσης μεταξύ των νεκρών, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η τραγωδία σημειώθηκε όταν οι οπαδοί έτρεξαν προς μια πύλη εξόδου. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Τζόκο Γουιντόντο, γνωστός και ως Τζοκόβι, διέταξε την Κυριακή να διακοπούν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

«Ζήτησα ειδικά από τον αρχηγό της αστυνομίας να ερευνήσει ως το τέλος αυτήν την υπόθεση», δήλωσε ο Τζοκόουι σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Το αθλητικό πνεύμα, η ανθρωπιά και η αδελφοσύνη πρέπει να υποστηρίζονται στην Ινδονησία». «Λυπάμαι για αυτή την τραγωδία και ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία που θα συμβεί στο ινδονησιακό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλα (τέτοια) περιστατικά στο μέλλον».

Βίντεο που τραβήχτηκαν μέσα από το γήπεδο αργά τη νύχτα και ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν οπαδούς, ντυμένους στα κόκκινα και μπλε – τα χρώματα της γηπεδούχου ομάδας – να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ινδονησίας.

Βιντεοσκοπημένο υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια έδειξε επίσης εικόνες από σακούλες με πτώματα, ανέφερε το Reuters. Καπνός, ο οποίος φαινόταν να είναι δακρυγόνα, φάνηκε επίσης αργότερα σε βίντεο, με αρκετούς ανθρώπους να φαίνονται να μεταφέρονται σε ένα κτίριο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πολλοί άνθρωποι που εισήχθησαν σε κοντινά νοσοκομεία, υποφέροντας από «έλλειψη οξυγόνου και δύσπνοια». Το στάδιο Kanjuruhan βρίσκεται στην Ανατολική Ιάβα και χρησιμοποιείται κυρίως για ποδοσφαιρικούς αγώνες – με την πλήρη χωρητικότητά του να υπολογίζεται σε 38.000 θεατές.

Όμως για τον αγώνα του Σαββάτου εκδόθηκαν 42.000 εισιτήρια, σύμφωνα με αξιωματούχους του τοπικού υπουργείου αθλητισμού. Έχουν προηγηθεί περιστατικά βίας σε αγώνες στην Ινδονησία, με την έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των συλλόγων να οδηγεί μερικές φορές σε ακραία περιστατικά μεταξύ των οπαδών.

«Όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι (στην Ινδονησία) που ανταγωνίζονται μεταξύ τους είναι πάντα έντονοι», δήλωσε στο CNN ο Ινδονήσιος ποδοσφαιρικός αναλυτής Dex Glenniza, ο οποίος σημείωσε ότι «απαγορεύεται» στους οπαδούς να επισκέπτονται ο ένας τα γήπεδα του άλλου. «(Αυτό γίνεται) προκειμένου να αποφευχθούν οι τριβές και οι συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών», είπε. «Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά περιστατικά μεταξύ των οπαδών, τα περισσότερα εκ των οποίων εκτός γηπέδου». Η Ινδονησία πρόκειται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA κάτω των 20 ετών το επόμενο έτους και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το Ασιατικό Κύπελλο του 2023 και έτσι υπάρχει διεθνής έλεγχος στο τι συμβαίνει στα γήπεδα της χώρας.

Οι παρατηρητές σημειώνουν ότι ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφή του σταδίου Kanjuruhan ξεπέρασε εκείνον άλλων παγκόσμιων ποδοσφαιρικών τραγωδιών, όπως η τραγωδία στο στάδιο Hillsborough του 1989 στο Σέφιλντ της Αγγλίας, όπου 96 οπαδοί της Λίβερπουλ ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου. Η κριτική αυξάνεται επίσης για τον χειρισμό της εκδήλωσης του Σαββάτου από την αστυνομία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, η ομάδα παρακολούθησης της ινδονησιακής αστυνομίας (IPW) ζήτησε την απόδοση ευθυνών και την «απομάκρυνση» του αρχηγού της αστυνομίας του Malang Ferli Hidayat.

«Πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία στο ποδόσφαιρο της Ινδονησίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας θα πρέπει να ντρέπεται και να παραιτηθεί», δήλωσε η IPW. «Ο αριθμός των νεκρών πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά και ο πρόεδρος Τζοκόουι πρέπει να δώσει προσοχή», πρόσθεσε. Η εξόριστη στην Ινδονησία συνήγορος των δικαιωμάτων Βερόνικα Κομάν της Διεθνούς Αμνηστίας καταδίκασε τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. «Αυτή η περίπτωση κατάχρησης δακρυγόνων από την αστυνομία είναι παράνομη και ισοδυναμεί με βασανιστήρια», είπε.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ινδονησίας (PSSI) ανέστειλε τους αγώνες της επόμενης εβδομάδας ως αποτέλεσμα της πολύνεκρης τραγωδίας και απαγόρευσε στην Arema FC να φιλοξενεί αγώνες για το υπόλοιπο της σεζόν. «Η PSSI εκφράζει τη λύπη της για τις ενέργειες των οπαδών της Αρεμάνια στο στάδιο Kanjuruhan», ανέφερε ο πρόεδρος της ένωσης, Mochamad Iriawan, σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Πρόσθεσε ότι το περιστατικό «αμαύρωσε το πρόσωπο του ινδονησιακού ποδοσφαίρου» και ότι υποστηρίζουν τις επίσημες έρευνες για το συμβάν.

