Μονουμεντάλ Χιλή: Κατέρρευσε κερκίδα γεμάτη οπαδούς

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επτά χιλιάδες οπαδοί που παρευρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (30/9) στο «Μονουμεντάλ» για να παρακολουθήσουν από κοντά την ανοιχτή προπόνηση της Κόλο – Κόλο ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης απέναντι στην Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα για το πρωτάθλημα Χιλής. Κι αυτό διότι η προπόνηση διακόπηκε αναπάντεχα και με τον πιο σοκαριστικό τρόπο όταν μέρος της εξέδρας δεν άντεξε το βάρος των οπαδών και κατέρρευσε, με συνέπεια ένα πέπλο σκόνης που σηκώθηκε από τα χαλάσματα να σκεπάσει ένα μεγάλο τμήμα του γηπέδου.

Μερικά άτομα μάλιστα βρέθηκαν από το πουθενά να κρέμονται από τις διαφημιστικές πινακίδες, τη στιγμή που οι περισσότεροι έτρεχαν έντρομοι έξω από το γήπεδο! Σύμφωνα με το Gazzetta, οι τραυματίες ξεπερνούν τους δέκα, όμως ευτυχώς κανείς τους δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οπαδών συνεχίζονται και ο επίσημος αριθμός των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί.

Scary scenes in Chile’s monumental stadium.

During Colo Colo’s open training sessions before their derby match this weekend against La Católica, one of the grandstands collapsed while the fans were spurring their team on.

pic.twitter.com/aBTPkIDkFi

— Nico Cantor (@Nicocantor1) September 30, 2022