Τυφώνας Ίαν Φλόριντα: Viral το βίντεο με άνδρα να σώζει γατάκι

Ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να σώζει μια γάτα κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίαν στη νοτιοδυτική Φλόριντα έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Πολλοί ήταν οι χρήστες που έσπευσαν να επαινέσουν την ενέργεια του άνδρα, ο οποίος απομάκρυνε μια φοβισμένη γάτα από τα ορμητικά νερά πλημμύρας, εν μέσω της επέλασης το0υ τυφώνα Ίαν στη Φλόριντα. «Ο φίλος μου σώζει μια γάτα από τα νερά της πλημμύρας κοντά στην παραλία Bonita», έγραψε η Μέγκαν Κρουζ Σκάβο σε μια λεζάντα που συνόδευε ένα βίντεο που έδειχνε τον σύντροφό της, τον 29χρονο Μάικ Ρος, να περπατά σε νερό που έφτανε μέχρι τα γόνατά του για να σώσει μια τρομοκρατημένη γάτα που καθόταν πάνω σε κλιματιστικό. Η μητέρα του Ρος, Μέριμπεθ, τράβηξε σε βίντεο τη διάσωση και ακούγεται να λέει: «Κοιτάξτε τον Μάικ που σώζει τη γατούλα. Αχ!»

My boyfriend saving a cat from flood waters near Bonita Beach. #HurricaneIan #Naples #Bonita #FortMyers pic.twitter.com/BlBC9P1rdy

— Megan Cruz Scavo (@MeganScavo) September 28, 2022