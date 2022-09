Ελληνοτουρκικά – ΗΠΑ: Η ερώτηση του δημοσιογράφου του Anadolu και η σκληρή απάντηση

Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται επανέλαβε για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Συγχρόνως, ο κ. Πράις ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξη του αμυντικού εξοπλισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων στα νησιά του Αιγαίου, εναπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών και συνεπώς δήλωσε αναρμόδιος να τοποθετηθεί στο ζήτημα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση κατόπιν ερώτησης που δέχτηκε από τον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, ο οποίος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει στείλει επίσημη διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα σε νησιά που έχουν «μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς». Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση στην Τουρκία, ο κ. Πράις απάντησε «κοιτάξτε, θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας όσον αφορά οποιαδήποτε ανάπτυξη του δικού τους αμυντικού εξοπλισμού.

Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε εμείς. Γενικότερα, και πιστεύω ότι το είπα και τις προάλλες, συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ – την Τουρκία και την Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση – να εργαστούν από κοινού για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά (του Αιγαίου) δεν αμφισβητείται».

Στη συνέχεια ο ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου Anadolu επανήλθε στο ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο, καθώς ρώτησε για το εάν η χρήση αμερικανικού εξοπλισμού στα ελληνικά νησιά, η οποία γίνεται κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών κατά την άποψη της Άγκυρας, εναρμονίζεται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τις εξαγωγές όπλων. Και σε αυτή την περίπτωση, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κράτησε αποστάσεις και δεν εμφανίστηκε να ενστερνίζεται την έμμεση σύνδεση που επιχειρήθηκε να γίνει μεταξύ της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και του Νόμου για τον Έλεγχο Εξαγωγών Όπλων (Arms Export Control Act).

