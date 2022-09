Κυκλώνας Ίαν Φλόριντα: Μετεωρολόγος παλεύει να σταθεί, σοκάρει το βίντεο

Ο ισχυρός κυκλώνας Ίαν έπληττε χθες Τετάρτη (29/9) τη Φλόριντα με πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ήδη «καταστροφικές» πλημμύρες και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε μεγάλους τομείς της πολιτείας. Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο με βίντεο και εικόνες από τις πλημμύρες, τις υλικές ζημιές και τις διακοπές ρεύματος, που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ίαν. Εν μέσω αυτής της καταστροφικής καταιγίδας, ένα βίντεο με τον μετεωρολόγο Jim Cantore που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος, ενώ καλύπτει σε ζωντανή μετάδοση τον τυφώνα Ίαν, έγινε viral.

Ο Cantore έκανε ζωντανή μετάδοση μέσα από τον τυφώνα, στο Fort Meyers της Φλόριντα, όταν ξαφνικά ένα κλαδί δέντρου πέφτει πάνω του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στην συνέχεια του βίντεο προσπαθεί με μεγάλη δυσκολία να σταθεί όρθιος, ενώ “γραπώνεται” από μια πινακίδα για βοήθεια. Ο ίδιος μάλιστα ακούγεται να λέει στο βίντεο “Απλώς δεν μπορώ να σταθώ όρθιος. Έχω τρελαθεί”.

Jim Cantore literally hit by a flying tree branch during a live report. Please get this man off the street. pic.twitter.com/D6UOizGArc

— Scott Gustin (@ScottGustin) September 28, 2022