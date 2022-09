Αιχμάλωτοι Ρώσων – πόλεμος στην Ουκρανία: Η δραματική περιγραφή Βρετανού

Ο Βρετανός Σον Πίνερ, βρέθηκε στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να πολεμήσει και κατέληξε αιχμάλωτος των Ρώσων στη Μαριούπολη. Ήταν όμως από τους τυχερούς, αφού κατάφερε να επαναπατριστεί ως μέρος ανταλλαγής αιχμαλώτων πριν από λίγο καιρό. Ο Βρετανός στρατιώτης μίλησε για τα όσα έζησε τους προηγούμενους μήνες στα χέρια του ρωσικού στρατού, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «μας έβαζαν να ακούμε για 24 ώρες το “Mamma Mia” των ΑΒΒΑ». Πρόσθεσε ότι δεν θέλει να τους ξανακούσει ποτέ ξανά στη ζωή του.

Ο 48χρονος Άγγλος εξήγησε πως «με ρώτησαν τι ομάδα είμαι, πήγα να απαντήσω Γουέστ Χαμ και πριν ολοκληρώσω με είχαν καρφώσει μια ηλεκτρική βουκέντρα. Γρήγορα είπα ότι υποστηρίζω τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και άρχισαν να γελούν». Σημείωσε πως «σε κάποια φάση με έβαλαν να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου για να την αποχαιρετήσω. Εκείνη άρχισε να ουρλιάζει πως είμαι πολεμιστής και πως θα επιβιώσω».

British POW Shaun Pinner says Russian forces stunned him with cattle prod for being a West Ham fanhttps://t.co/lB5N6l9DX3

— ITV News (@itvnews) September 26, 2022