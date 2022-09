Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό: Χάλκινα μετάλλια για Πολυχρόνη και Κίτσου

Δύο ακόμη μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική αποστολή του ταεκβοντό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21. «Τρίτωσαν» τα χάλκινα μετάλλια για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21 που φιλοξενείται στα Τίρανα. Μετά την 3η θέση του Γιώργου Πανταζή στην πρεμιέρα, σήμερα, η χώρα μας βρέθηκε δύο φορές στο πόντιουμ των νικητριών με τις Κωνσταντίνα Πολυχρόνη στα -57 κιλά και Αγορίτσα Κίτσιου στα +73 κιλά, ενώ κατέλαβε και τέσσερις πέμπτες θέσεις (Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος -54κ., Χαράλαμπος Φλουσκούνης -74κ., Αθηνά Μακρυγιάννη -57κ., Φαίδρα Καλτέκη -57κ., Αθανασία Ρεπούλια -57κ).

Λίγους μήνες μετά την παρθενική της συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών του Μάντσεστερ, η Κίτσιου χρειάστηκε δύο νίκες για να βρεθεί στα ημιτελικά των +78 κιλών. Επικράτησε 2-0 της Χούσοβιτς από την Γερμανία και με το ίδιο σκορ της Τσούρκοβιτς από την Γαλλία, όμως στον αγώνα για την είσοδό της στον τελικό, ηττήθηκε 2-1 από την Χαρεμζά (Πολωνία). Στην κατηγορία με τις περισσότερες ελληνικές συμμετοχές (συνολικά 8), τα -57 κιλά, η Πολυχρόνη κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να φτάσει στην κατάκτηση της τρίτης θέσης με απολογισμό τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Επικράτησε 2-0 της Ραπόσα από την Ουγγαρία, 2-1 της Μάριτς από την Σερβία και 2-0 της Ζντέρο από την Βοσνία/Ερζεγοβίνη για να γνωρίσει τελικά την ήττα με 2-0 στα ημιτελικά από την Οζμπέι (Τουρκία).

Τα σημερινά αποτελέσματα των Ελλήνων:

-54kg

Προημιτελικά: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος vs Μέλε (Ολλανδία) 0-2

Γύρος 16: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος vs Μπάλαμπαν (Τουρκία) 2-1, Δημήτρης Τριανταφύλλου vs Αντέμι (Σουηδία) 0-2, Παναγιώτης Πολίμος vs Μόλιο (Σλοβενία) 1-2

Γύρος 32: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος vs Αμπντέλ (Γερμανία) 2-1, Δημήτρης Τριανταφύλλου vs Ντος (Πορτογαλία) 2-0, Παναγιώτης Πολίμος vs Ντινγκές (Αυστρία) 2-0

Γύρος 64: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος vs Βαλίγιεφ (Αζερμπαϊτζάν) 2-1, Αλέξανδρος Μπαρκόφ vs Μεχλμαν (Γερμανία) 1-2

-74kg

Προημιτελικά: Χαράλαμπος Φλουσκούνης vs Γκαφάροφ (Αζερμπαϊτζάν) 1-2

Γύρος 16: Χαράλαμπος Φλουσκούνης vs Ζουπίοφ (Ουκρανία) 2-0, Γεώργιος Μυρέλης vs Μιλάν (Ισπανία) 0-2

-57kg

Ημιτελικά: Κωνσταντίνα Πολυχρόνη vs Οζμπέι (Τουρκία) 0-2

Προημιτελικά: Κωνσταντίνα Πολυχρόνη vs Ζντέρο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0, Αθηνά Μακρυγιάννη vs Τόρες (Ισπανία) 1-2, Φαίδρα Καλτέκη vs Οζμπέι (Τουρκία) 0-2, Αθανασία Ρεπούλια vs Σπέχαρ (Κροατία) 1-2

Γύρος 16: Αθανασία Ρεπούλια vs Ελένη Ντούφα 2-0, Φαίδρα Καλτέκη vs Καραμπίν (Γαλλία) 2-0, Αθηνά Μακρυγιάννη vs Γεωργία Σταμέλλου 2-0, Κωνσταντίνα Πολυχρόνη vs Μάριτς (Σερβία) 2-1, Καλλιόπη Κουτρουμπή – Ζντέρο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 1-2

Γύρος 32: Κωνσταντίνα Πολυχρόνη vs Ραπόσα (Ουγγαρία) 2-0, Καλλιόπη Κουτρουμπή vs Κόζλιτσα (Κροατία) 2-0, Φαίδρα Καλτέκη vs Σταμένκοβιτς (Σερβία) 2-1, Αθηνά Μακρυγιάννη vs Κρους (Ουκρανία) 2-0, Γεωργία Σταμέλλου vs Ντουλγκέρ (Τουρκία) 2-0, Αθανασία Ρεπούλια vs Αχιλλέως (Κύπρος) 2-0, Αικατερίνη Καρκάση vs Τόρες (Ισπανία) 0-2

+73kg

Ημιτελικά: Αγορίτσα Κίτσιου vs Χαρεμζά (Πολωνία) 1-2

Προημιτελικά: Αγορίτσα Κίτσιου vs Τσούρκοβιτς (Γαλλία) 2-0

Γύρος 16: Αγορίτσα Κίτσιου vs Χούσοβιτς (Γερμανία) 2-0, Μαρία Τσοντάκη vs Τιμοφίεβα (Ουκρανία) 0-2, Γεωργία Κωνσταντώνη vs Καρίμοβα (Γερμανία) 0-2