Άλεκ Μπάλντουιν ατύχημα: Ποινική δίωξη για το θάνατο τεχνικού

Ο Άλεκ Μπάλντουιν ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις για τον θανατηφόρο ατύχημα της Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», σύμφωνα με την εισαγγελέα της κομητείας Σάντα Φε, Μαίρη Καρμκάκ – Αλγουάις. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οικονομικού συμβουλίου του Νέου Μεξικού που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέας ζήτησε και πήρε έκτακτη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την τραγωδία που έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου, όταν ο Μπάλντουιν κρατούσε το όπλο που σκότωσε τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας.

Σύμφωνα με βίντεο της συνεδρίασης, η εισαγγελέας ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε εν αναμονή ίσως και λίγων ημερών πριν λάβουμε την τελική έκθεση από το γραφείο του σερίφη και ενδεχομένως να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε ένα έως τέσσερα άτομα». Σε επιστολή της προς το συμβούλιο του Νέου Μεξικού, που δημοσίευσε το Deadline, αναφέρει: «Ένας από τους πιθανούς κατηγορούμενους είναι ο γνωστός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν» προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τέσσερις ξεχωριστές ποινικές δίκες για το ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού Λουκ Νίκας δήλωσε μέσω του People ότι «H εισαγγελέας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει την έκθεση του σερίφη, ούτε έχει λάβει αποφάσεις. Πρέπει να της δοθεί ο χρόνος να εξετάσει το θέμα χωρίς αβάσιμες εικασίες και υπονοούμενα». Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών, είναι οι πιο «σύνθετες και επίδικες», απαιτώντας από το γραφείο της να προσλάβει περισσότερο προσωπικό. «Αυτές οι υποθέσεις φαίνονται πολύ μεγάλες για να τις χειριστεί μόνο το γραφείο μου. Χρειαζόμαστε έναν δικηγόρο σχεδόν πλήρους απασχόλησης και κάποιον που να είναι πολύ έμπειρος σε περίπλοκες υποθέσεις και πολύ έμπειρος σε δικαστικές διαφορές».

Santa Fe DA signals that Alec Baldwin may be charged for his role in the fatal shooting of Rust cinematographer Halyna Hutchins: https://t.co/5C6oIxGMa2 pic.twitter.com/4ACAVJLLcF

— CONSEQUENCE (@consequence) September 26, 2022