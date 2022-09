Παντρεύτηκε τη δασκάλα που τον βίασε σε ηλικία 12 ετών

Η σχέση του Vili Fualaau με τη δασκάλα του, Mary Kay Letourneau συγκλόνισε τις ΗΠΑ και τον κόσμο όταν ήρθε στο φως πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και εξακολουθεί να είναι το ίδιο απίστευτη και σήμερα. Παρά το γεγονός ότι φυλακίστηκε δύο φορές, η δασκάλα Mary Kay Letourneau αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον έρωτά της με τον νεαρό μαθητή της και μάλιστα γέννησε ένα από τα παιδιά τους πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ο γάμος τους κράτησε 14 χρόνια και ακόμη και μετά τον χωρισμό τους, ο Vili Fualaau παρέμεινε τόσο αφοσιωμένος στη δασκάλα του που έγινε σύζυγός του, που ήταν στο πλευρό της πριν πεθάνει από καρκίνο σε ηλικία μόλις 58 ετών.

