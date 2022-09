Ιράν διαδηλώσεις: 76 νεκροί, το απόλυτο χάος συνεχίζεται

Συνεχίζονται για 11η μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, ύστερα από το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί επειδή δεν φορούσε σωστά την χιτζάμπ της. Οι διαδηλώσεις για τον θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί συνεχίζονται, με τις γυναίκες να κόβουν τα μαλλιά τους, να χορεύουν στους δρόμους και να εναντιώνονται κατά της υποχρεωτικής χρήσης της χιτζάμπ στο Ιράν .

https://twitter.com/Imamofpeace/status/1573644191879544834

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η Iran Human Rights, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις σε 14 επαρχίες της χώρας», αναφέρει η ΜΚΟ σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά» περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

WATCH – Grieving sister of Iran man Javad Heydari killed in protests chops hair at his funeral.#Iran #JavadHeydari #Hijab pic.twitter.com/z1nVsBbDPp — TIMES NOW (@TimesNow) September 26, 2022

Η ΜΚΟ δηλώνει ότι έλαβε αρκετά «βίντεο και πιστοποιητικά θανάτου που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών». Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν έχουν μεταδώσει ότι ο επίσημος απολογισμός των νεκρών στις διαδηλώσεις φτάνει τους 41.

Protests continue for the 11th consecutive evening in Iran despite a decrease in intensity in recent days due to the crackdown and internet blockage. At least 76 people were killed including 6 women and 4 children.#Iran#IranProtests #مهساامینی #مهسا_امینی #IranProtests2020 pic.twitter.com/QHwSNmy8go — We Are Protestors (@WeAreProtestors) September 27, 2022

Ο πρόεδρος του Ιράν αμείλικτος ενάντια στους διαδηλωτές

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είχε ζητήσει το περασμένο Σάββατο από τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδράσουν «με αποφασιστικότητα έναντι όσων πλήττουν την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού» Ο Εζεΐ επέμεινε «στην ανάγκη να δράσουν χωρίς καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών», όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mizan Online.

Footage of protests in Bokan against state kill of Zhina Amini. Sunday, September 25#MahsaAminipic.twitter.com/x1RYkjhBnw — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 25, 2022

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που πέθανε η Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη επειδή «φορούσε ανάρμοστα ρούχα». Οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι πιο εκτεταμένες που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον Δεκέμβριο του 2019, όταν πλήθος κόσμου είχε βγει στους δρόμους περίπου 100 πόλεων διαμαρτυρόμενος για την άνοδο της τιμής της βενζίνης. Οι διαδηλώσεις είχαν κατασταλεί βίαια, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για περισσότερους από 300 νεκρούς, αν και οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τον θάνατο 230 ανθρώπων.

Περισσότερες από 700 συλλήψεις μόνο σε μια επαρχία του Ιράν

Οι Αρχές αρνούνται ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της 22χρονης Αμινί, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν. Όμως έκτοτε οργισμένοι Ιρανοί βγαίνουν κάθε βράδυ στους δρόμους πόλεων για να διαμαρτυρηθούν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ ότι «παρεμβαίνουν στις εσωτερικές, ιρανικές υποθέσεις και στηρίζουν τους ταραξίες με προκλητικό τρόπο». Από την αρχή των κινητοποιήσεων περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μόνο σε μία επαρχία στο βόρειο Ιράν, η οποία δίνει επίσημο απολογισμό, αλλά αναμφίβολα ο αριθμός των συλληφθέντων σε όλη τη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τις ΗΠΑ, έκανε λόγο για 17 συλλήψεις δημοσιογράφων.

Γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας

H Νασίμπε Σαμσάι, Ιρανή που ζει στην Τουρκία, έγινε διάσημη όταν έκοψε τα μαλλιά της έξω από το ιρανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και καταγράφηκε σε φωτογραφία που έγινε viral, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί από την «Αστυνομία Ηθών» στο Ιράν. Η Σαμσάι, αρχιτέκτονας, ζωγράφος, σχεδιάστρια και ακτιβίστρια, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής μαντίλας για τις γυναίκες στο Ιράν και αναγκάστηκε να φύγει παράνομα από το Ιράν για την Τουρκία, όπου κρατήθηκε για έξι μήνες και μετά ζήτησε άσυλο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Δολοφόνησαν με 6 σφαίρες το «κορίτσι με την αλογοουρά»

Η 20χρονη Χαντίς Νατζαφί, βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις στο Ιράν. Η ξανθιά διαδηλώτρια είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες σε βίντεο που έγινε viral και την απεικόνιζε να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά την υποχρεωτική από την «Αστυνομία Ηθών» χιτζάμπ. Παράλληλα έπιανε τα μαλλιά της σε αλογοουρά και είχε γίνει γνωστή ως «το κορίτσι με την αλογοουρά, σύμβολο των διαδηλώσεων». Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαντίς Νατζαφί, έπεσε νεκρή με έξι σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά, διαδηλώνοντας στην Τεχεράνη. Η νεαρή Ιρανή, τουρκικής καταγωγής, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Διεθνείς ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να σβήσουν τις αναρτήσεις για τη Μαχσά Αμινί

Χάος επικρατεί στο Ιράν μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμίνι, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθικής επειδή φέρεται να φορούσε ακατάλληλα την χιτζάμπ της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι, οι δύο αρχηγοί της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, Αλιρέζα Γιάχανμπας της Φέγενορντ και Εχσάν Χατζισαφί της ΑΕΚ, είχαν προλάβει μάλιστα να κάνουν σχετικές αναρτήσεις υπέρ των γυναικών, αλλά αυτές δεν υπάρχουν πια στα social media τους, με την Ομοσπονδία να φέρεται να εξανάγκασε τους δύο παίκτες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν άλλαξαν την φωτογραφία προφίλ στο instagram

Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν άλλαξαν την φωτογραφία προφίλ στο instagram, ως ένδειξη αλληλεγγύης στις διαδηλώσεις στο Ιράν λόγω του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί

Παράλληλα και άλλοι διεθνής Ιρανοί ποδοσφαιριστές κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αλλά όπως φαίνεται οι αναρτήσεις και αυτών διαγράφησαν, ύστερα από πιέσεις της Ομοσπονδίας του Ιράν. Ο Σαρντάρ Αζμούν, ο οποίος αγωνίζεται στην Bundesliga με την Μπάγιερ Λεβερκούζεν, με ένα story στο Instagram ξέσπασε για όσα συμβαίνουν στο Ιράν τις τελευταίες μέρες και αποκάλυψε πως οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας απαγόρεψαν στους ποδοσφαιριστές να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν αναφορικά με τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

Sardar Azmoun has broken his silence on the recent protests in Iran. pic.twitter.com/bzG0r1uLYG — Ashkan🇺🇸 ❤️🦁🔆💚 (@pikappforlife10) September 25, 2022

Ο διεθνής Ιρανός επιθετικός ξεκαθάρισε ότι το post του δεν πρόκειται να διαγραφεί, ακόμα και αν αποβληθεί από την Εθνική ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. «Λόγω των κανόνων της Εθνικής Ομάδας, δεν μας επιτρέπουν να πούμε τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προπονητικού μας καμπ, αλλά δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ τη σιωπή. Αν θέλουν να με κόψουν από την ομάδα είναι απλά μια θυσία για μια τρίχα σε μια Ιρανή γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί αυτή η ανάρτηση. Ντροπή σε όλους πόσο εύκολα δολοφονείτε ανθρώπους. Ζήτω οι Ιρανές γυναίκες», έγραψε χαρακτηριστικά ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Ιράν Σαρντάρ Αζμούν. Πλέον όπως φαίνεται στο προφίλ του Αζμούν στο instagram, το story του έχει διαγραφεί ύστερα από πιέσεις της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν.