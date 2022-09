Τζόρτζια Μελόνι ποια είναι: Το προφίλ της γυναίκας που φαίνεται να κατακτά την Ιταλία

Σε λίγες ώρες, η Ευρώπη ενδέχεται να δει για δεύτερη φορά την ακροδεξιά να κατακτά την εξουσία σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τη Σουηδία, η Ιταλία δεν φαίνεται να απέχει πολύ από το να εκλέξει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, την επικεφαλής της ιταλικής ακροδεξιάς, Τζόρτζια Μελόνι. Παιδί χωρισμένων γονιών, από την εφηβεία της ενταγμένη σε πολιτικές νεολαίες της ακροδεξιάς, δημοσιογράφος, λάτρης του Τόλκιν και του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, κόρη μιας βασανισμένης και καταθλιπτικής άνεργης Σικελής μάνας, της Άννας, που μεγάλωσε μόνη της κόρες της, πάλεψε κι η ίδια με την παχυσαρκία και νίκησε, όπως λέει, χάρη στην ενασχόλησή της με τον αθλητισμό.

Πριν λίγα χρόνια, το 2016, η μικρόσωμη, ξανθιά, γαλανομάτα Ιταλίδα που εκλέγεται από το 2006 στο ιταλικό κοινοβούλιο και έχει διατελέσει υπουργός, έγινε μητέρα. Πατέρας της κόρης της, ο σύντροφός της, ένας ευειδής τηλεοπτικός παρουσιαστής στα κανάλια του Μπερλουσκόνι, ο Αντρέα Τζιαμπρούνο, γεννημένος στο Μιλάνο το 1981, με τον οποίο δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή είναι η Τζόρτζια Μελόνι, η ηγέτιδα της ιταλικής ακροδεξιάς, που ο επιχειρηματικός κόσμος στηρίζει, ενώ Μπερλουσκόνι και Σαλβίνι έχουν κάνει μαζί της προεκλογική συμμαχία.

Οι ψηφοφόροι

Οι γυναίκες βλέπουν σε αυτήν ένα κομμάτι του εαυτού τους και οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα της, τα “Αδέλφια της Ιταλίας”, στην πρώτη θέση με 24%, μπροστά από το Δημοκρατικό Κόμμα (21%). Τι λέει η ίδια για τον εαυτό της; Κατά σειρά ότι είναι “γυναίκα, μητέρα, Ιταλίδα, χριστιανή” και κυρίως, δηλώνει “έτοιμη”. Η Τζόρτζια Μελόνι, γεννημένη σε ένα άνετο σπίτι στα βόρεια της Ρώμης το 1977, υπερασπίζεται τις λεγόμενες παραδοσιακές αξίες οικογενειακές αξίες και αποκαλεί τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ένα “λόμπι” χλευάζοντας τη θεωρία της ταυτότητας φύλου ενώ τάσσεται κατά της απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Η Μελόνι, απορρίπτει επίσης, την πρακτική της ποσόστωσης για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική και τις επιχειρήσεις υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες πρέπει να φτάνουν στην κορυφή μόνο με την αξία τους, όπως η ίδια. Ο πατέρας, Φραντσέσκο, όταν η Τζόρτζια είναι 12 ετών θα αφήσει την οικογένεια στη Ρώμη για να κυνηγήσει την τύχη του στα Κανάρια νησιά. Η Μελόνι δεν του το συγχωρήσει ποτέ και θα επιλέξει να μην τον ξαναδεί στη ζωή της. Εν τω μεταξύ, πριν την αναχώρησή του, έχουν αναγκαστεί να μετακομίσουν στις πιο φτωχικές εργατικές συνοικίες, στα νότια της ιταλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στα τρία της, παίζοντας με την αδελφή της με σπίρτα και κεριά, έβαλαν φωτιά στην οικογενειακή τους εστία.

Στα 15 της στη Νεολαία του μουσολινικού κόμματος

Οι πολιτικές της ανησυχίες, οδηγούν τη Τζόρτζια στα 15 της στη Νεολαία του “Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος” που στεγάζει πολιτικά τους κληρονόμους του κόμματος του Μπενίτο Μουσολίνι, που διαλύθηκε στα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2006, η Μελόνι στα 29 της, θα γίνει η νεότερη αντιπρόεδρος του ιταλικού κοινοβουλίου και το 2008 η νεότερη υπουργός, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Νέας Γενιάς. Εντωμεταξύ, ολοκληρώνει τις σπουδές της στα τουριστικά επαγγέλματα σε μια επαγγελματική σχολή της Ρωμής, το “Ινστιτούτο Αμέρικο Βεσπούτσι” – αν και η ίδια υποστηρίζει ότι κατέχει πτυχίo γλωσσών – και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Με τον επίσης δημοσιογράφο σύντροφό της, ο οποίος εργάζεται σε κανάλι του Μπερλουσκόνι, έχει αποκτήσει μια κόρη, την 6χρονη σήμερα Ζινέβρα.

Μουσολίνι: “Ένας καλός πολιτικός”

Στη Γαλλία, παρατηρώντας το φαινόμενο και έχοντας πρόσφατη την εκλογική αναμέτρηση που ανέδειξε τη γαλλική ακροδεξιά ως ένα παγιωμένο και ισχυρό πόλο στη χώρα, θυμούνται ότι η Μελόνι στα 19 της αποκαλούσε τον Μπενίτο Μουσουλίνι “έναν καλό πολιτικό”. “Πιστεύω ότι ο Μουσολίνι ήταν καλός πολιτικός. Όλα όσα έκανε, τα έκανε για την Ιταλία”, δήλωνε το 1996 στη γαλλική τηλεόραση συμπληρώνοντας ότι τις αρετές του “δεν τις βρίσκεις στους πολιτικούς” από το θάνατό του και μετά.

En 1996 je réalisais un reportage sur Georgia Meloni, elle avait 19 ans et admirait Mussolini. Depuis elle a fait du chemin pic.twitter.com/fb4nJMG19d — marie de la chaume (@mdelachaume) September 21, 2022

Η Τζόρτζια, ο Φρόντο και τα Χόμπιτ

Οι New York Times, σε άρθρο τους για τη Μελόνι κάνουν μια σύνδεση που μια πολιτικό η οποία δηλώνει “έτοιμη” να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ιταλίας, είναι έως και ανησυχητική. Ως ενεργό μέλος της νεολαίας στο μεταφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, αυτή και οι συναγωνιστές της χρησιμοποιούσαν παρατσούκλια όπως Φρόντο και Χόμπιτ, δείχνοντας την αγάπη τους για τον “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” και άλλα έργα του Βρετανού συγγραφέα Τόλκιν. Η νεανική τους αγάπη για το εμβληματικό έργο επικής φαντασίας αποτυπωνόταν στις θεματικές επισκέψεις που έκαναν σε σχολεία, ντυμένοι Χόμπιτ αλλά και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις τους του εξτρεμιστικού φολκ συγκροτηματος Compagnia dell’Anello, ή Fellowship of the Ring. Στην Ιταλία, σημειώνουν οι NYT, ο “Άρχοντας των Δαχτυλιδιών” ήταν για μισό αιώνα ο κεντρικός πυλώνας πάνω στον οποίο οι απόγονοι του μεταφασισμού ανασυγκρότησαν μια σκληρή δεξιά ταυτότητα, αναζητώντας μια παραδοσιακή μυθική εποχή για σύμβολα, ήρωες και μύθους δημιουργίας χωρίς τα φασιστικά ταμπού.

“Πιστεύω ότι ο Τόλκιν θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα από εμάς για αυτά τα οποία πιστεύουν οι συντηρητικοί”, δήλωνε η 45χρονη, σήμερα, Μελόνι, συμπληρώνοντας “δεν θεωρώ φαντασία τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”.

Μπερλουσκόνι, Σαλβίνι, Μελόνι: Η παρέα της Βίλας Γκράντε

Με έναν άλλο κύκλο φίλων, πολύ ισχυρών και πολύ πιο ικανών να φέρουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, τον παλαίμαχο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον εκφραστή της πιο ακραίας αντιμεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα, Ματέο Σαλβίνι, η Μελόνι έπαιξε κι αυτή καίριο ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στην απόπειρα ανατροπής του τεχνοκράτη πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι και τελικά, την κήρυξη εκλογών. Όπως είχε αποκαλύψει το Politico, τα γεύματα στη Βίλα Γκράντε ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι με αναρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook.

Όπως έγραφε, τα ραντεβού ήταν εβδομαδιαία και γίνονταν με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2022 και τελικά παρέμεινε ο Ματαρέλα, και σε αυτά “η κεντροδεξιά σκοπεύει να κινηθεί συμπαγώς και έγκαιρα για να προετοιμάσει τους επόμενους εκλογικούς και πολιτικούς διορισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας”. Σήμερα, θα κριθεί αν τα γεύματα στη Βίλα Γκράντε κατάφεραν τελικά να φέρουν τη Τζόρτζια Μελόνι στη θέση της πρώτης πρωθυπουργού της Ιταλίας.