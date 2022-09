Ιταλία εκλογές 2022: Μεγάλες ουρές στη Ρώμη

Oυρές σχηματίζονται στα εκλογικά κέντρα της Ρώμης, ενώ όπως όλα δείχνουν ανοίγει ο δρόμος για την επικράτηση της ακροδεξιάς, Τζόρτζια Μελόνι στις εκλογές της Ιταλίας. Θα πρόκειται για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιταλίας, στην πιο δεξιά κυβέρνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, πριν από δύο εβδομάδες. Με τα εκλογικά κέντρα της χώρας από σήμερα το πρωί να υποδέχονται εκατομμύρια πολίτες, η Ιταλία είναι μάρτυρας σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, εν αναμονή του κρίσιμου εκλογικού αποτελέσματος. Όπως σημειώνει και το Politico, σήμερα διακυβεύεται η μελλοντική κατεύθυνση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, η σταθερότητα της ευρωζώνης και η συζήτηση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ για τα πάντα, από την ενεργειακή ασφάλεια έως την αποστολή όπλων στο Κίεβο.

Οι κάλπες άνοιξαν από το πρωί στις 7:00 (τοπική ώρα) και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί μέχρι τις 23:00 όταν θα δημοσιευτούν τα exit poll. Ωστόσο, οι περίπλοκοι υπολογισμοί που απαιτούνται από έναν υβριδικό αναλογικό/πρώτο εκλογικό νόμο σημαίνουν ότι μπορεί να περάσουν πολλές ώρες μέχρι να γίνει γνωστή η σύνθεση ενός νέου κοινοβουλίου που πλέον θα είναι μειωμένο.

Με βάση τα νέα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία καλύπτουν το 95% των δήμων της χώρας, η προσέλευση στις κάλπες, στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, διαμορφώθηκε στο 19,09%. Την ίδια ώρα, στις εκλογές του 2018, πριν από 4 χρόνια είχε ψηφίσει το 19,49% των εχόντων δικαίωμα. Στην Ρώμη, παράλληλα, έχουν σχηματισθεί μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έξω από πολλά εκλογικά τμήματα, οι οποίες οφείλονται, κυρίως, στους αριθμούς προτεραιότητας που δίδονται στους πολίτες, με στόχο να αποφευχθεί το φαινόμενο της διπλοψηφίας και, γενικότερα, ο κίνδυνος νοθείας.

Η ανταποκρίτρια της γερμανικής DW, Τζιουλία Σαουντέλι είπε ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων που εμφανίστηκαν για να ψηφίσουν σε ένα εκλογικό τμήμα στο κέντρο της Ρώμης είχε «αυξηθεί από τα μέσα του πρωινού». «Μας είπαν ότι οι αριθμοί είναι πολύ καλοί για το πρωί της Κυριακής», πρόσθεσε σε ένα tweet. «Αναμενόταν δυνατή βροχή αλλά αντ ‘αυτού ο ήλιος λάμπει». Μέχρι το μεσημέρι η προσέλευση του κόσμου είχε αυξηθεί σημαντικά ενώ η συμμετοχή στην ψηφοφορία φαίνεται να κυμαίνεται στα ίδια με του 2018. συμμετοχή αναμένεται να φτάσει σε νέο χαμηλό ρεκόρ φέτος, πέφτοντας ακόμη χαμηλότερα από το προηγούμενο ρεκόρ του 72,9% το 2018.

Οι πρώτες δηλώσεις και οι φωτογραφίες των πολιτικών αρχηγών από τα εκλογικά κέντρα δίνουν τον τόνο στην εκλογική αναμέτρηση που παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αγωνία ολόκληρη η Ευρώπη καθώς είναι πολύ ρευστές οι πολιτικές ισορροπίες. Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, να άσκησε νωρίτερα το εκλογικό του δικαίωμα στην γενέτειρα πόλη του, το Παλέρμο της Σικελίας. O επικεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα, ανήρτησε μια φωτογραφία γελαστός πάνω από την κάλπη ενώ κατέθετε την ψήφο του.

Ο κεντροαριστερός ηγέτης ψήφισε στην λαϊκή συνοικία της Ρώμης, Τεστάτσιο και στο εκλογικό του τμήμα έσφιξε τα χέρια υποστηρικτών του. «Ζήτω η δημοκρατία», είπε ο Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης του κόμματος Λέγκα, ενός από τους βασικούς συμμάχους του Μελόνι, καθώς ψήφισε στο Μιλάνο το πρωί της Κυριακής.

«Θα είναι μήνες δύσκολοι, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους λογαριασμούς της ενέργειας, την αύξηση του κόστους ζωής και των καλοριφέρ. Εδώ και πολλές εβδομάδες, δουλεύομε, με τους ειδήμονες της Λέγκα, για να είμαστε έτοιμοι και με δυναμική παρουσία, στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Όσο περισσότεροι πολίτες ψηφίσουν, τόσο περισσότερη δύναμη θα έχει η νέα κυβέρνηση και το νέο κοινοβούλιο, για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις αυτές έκτακτης ανάγκης».

Σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο «κεντρώο πόλο», ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Φλωρεντία και ο πρώην υπουργός οικονομικής ανάπτυξης Κάρλο Καλέντα στην Ρώμη. «Εμείς ψηφίσαμε, κάντε το και εσείς, όποια και αν είναι η πολιτική σας θέση. Η αβασίλευτη δημοκρατία στηρίζεται με την προσπάθεια όλων», έγραψε ο Ρέντσι στο Twitter, καλώντας σε συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE!

Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l’Italia e gli Italiani, ho appena votato anche io. Chi non vota, chi non sceglie, chi non combatte ha già perso. Buon voto Amici! Da domani SI CAMBIA. #oggivotoLega pic.twitter.com/m2pxe8hD4Y

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022