Γιάννης Αντετοκούνμπο – Καρντάσιανς: Τι ζήτησε από την… Κρις Τζένερ

Εκτός από σπουδαίος αθλητής και δυο φορές MVP του NBA είναι και μεγάλο… τρολ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει χιούμορ και προσπαθεί κάθε φορά είτε με ανέκδοτα, είτε με θεατρικά να κάνει τους συμπαίκτες του, τους φίλους του αλλά και τους θαυμαστές του να γελάσουν. Μερικές φορές το καταφέρνει, άλλες απλά χρειάζεσαι κουβέρτα για τα… κρύα αστεία του. Αυτή τη φορά ο 27χρονος Έλληνας φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς το πήγε ένα βήμα παρακάτω και βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει να λάβει μέρος στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» ζητώντας μάλιστα από την μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν, την Κρις να τον βάλει στο σόου. Μόνο που η Κρις δεν μπορούσε να του απαντήσει γιατί ήταν κέρινο ομοίωμα.

«Ίσως με βάλεις στο σόου, μπορώ να γίνω ένα από τα παιδιά και να φέρω αξία στο σόου. Μπορεί να είμαι εγώ ο Kanye, ο Travis…. Νιώθω σαν να είμαι μέλος της οικογένειας. Σας παρακολουθώ καθημερινά. Θα ήθελα πολύ να είμαι σόου. Τι νομίζεις kris;», ρωτάει ο Greek Freak την κα Τζένερ περιμένοντας μάταια μια θετική απάντηση Πάντως είναι γνωστή η αγάπη των αδελφών Καρντάσιαν-Τζένερ για το μπάσκετ και κυρίως για του μπασκετμπολίστες, αφού τόσο η Κιμ, όσο και οι αδελφές της Κλόε και Κένταλ είχαν σχέσεις με παίκτες του NBA.